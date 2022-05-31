Diễn viên Hồng Ánh đau buồn thông báo tang sự, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời chia buồn

Hồng Ánh là một trong nữ diễn viên tài năng của làng điện ảnh Việt. Dấu ấn của Hồng Ánh ghi nhận qua rất nhiều vai diễn trong các bộ phim đình đám như 'Người đẹp Tây Đô', 'Lục Vân Tiên', 'Trăng nơi đáy giếng', 'Mùi ngò gai',... Gần nhất là series 'Cây táo nở hoa', nữ diễn viên đã lấy không ít nước mắt của người hâm mộ.

Hồng Ánh đau xót thông báo mẹ chồng qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Hồng Ánh nghẹn ngào đăng thông báo mẹ chồng qua đời. Không kìm nén được đau thương, nữ diễn viên viết đôi dòng chia sẻ: "Đời người con gái phúc phần hơn hết là có mẹ chồng yêu thương hệt máu mủ ruột rà. Cảm ơn mẹ vì lúc nào cũng yêu thương, vị tha và cực kì tâm lý cho đứa con gái còn khá vụng về như con được làm con dâu của mẹ. Tạm biệt mẹ kính yêu! Tạm biệt Fan ruột của con! Yêu mẹ! P/S: Bao dung rộng lượng và tân thời là mẹ chồng của mình đó!".