Diễn viên Hồng Ánh đau buồn thông báo tang sự, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời chia buồn

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Hồng Ánh thông báo tang sự. Rất nhiều anh em đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ gửi lời chia buồn.
- Hot: Dân mạng chợt 'quay đầu' bênh vực nam diễn viên đóng vai mù trong clip có Võ Hoàng Yên, nhiều người trong nghề lên tiếng yêu cầu nghệ sĩ Hồng Ánh xin lỗi đàn em
- Diễn viên Hồng Ánh tranh cãi Trác Thúy Miêu: Không có gì quá đáng mà chị nói họ như thế
Hồng Ánh là một trong nữ diễn viên tài năng của làng điện ảnh Việt. Dấu ấn của Hồng Ánh ghi nhận qua rất nhiều vai diễn trong các bộ phim đình đám như 'Người đẹp Tây Đô', 'Lục Vân Tiên', 'Trăng nơi đáy giếng', 'Mùi ngò gai',... Gần nhất là series 'Cây táo nở hoa', nữ diễn viên đã lấy không ít nước mắt của người hâm mộ.
Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Hồng Ánh nghẹn ngào đăng thông báo mẹ chồng qua đời. Không kìm nén được đau thương, nữ diễn viên viết đôi dòng chia sẻ: "Đời người con gái phúc phần hơn hết là có mẹ chồng yêu thương hệt máu mủ ruột rà. Cảm ơn mẹ vì lúc nào cũng yêu thương, vị tha và cực kì tâm lý cho đứa con gái còn khá vụng về như con được làm con dâu của mẹ. Tạm biệt mẹ kính yêu! Tạm biệt Fan ruột của con! Yêu mẹ! P/S: Bao dung rộng lượng và tân thời là mẹ chồng của mình đó!".
Bên dưới phần bình luận, rất nhiều nghệ sĩ Việt như diễn viên Huỳnh Đông, Ngọc Quỳnh, đạo diễn Đức Thịnh, Quang Dũng, Nguyễn Thanh Vân,... và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hồng Ánh và gia đình.
Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công thì cuộc sống đời tư của Hồng Ánh và chồng là nhà phê bình Thanh Sơn cũng được công chúng quan tâm. Được biết, Hồng Ánh và Thanh Sơn lần đầu gặp nhau vào năm 2000. Nhưng mãi đến năm 2009, họ mới chính thức trở thành vợ chồng sau 6 năm yêu nhau và 3 năm sống thử.