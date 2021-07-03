Diễn viên giả mù trong phim Võ Hoàng Yên tiết lộ góc khuất mới liên quan đến NS Trịnh Kim Chi trong lùm xùm đời tư vừa qua

Diễn viên Bùi Công Danh cho rằng Hồng Ánh đã hiểu lầm anh và thời gian đó anh vô cùng giận đàn chị trong lùm xùm liên quan đến ông Võ Hoàng Yên.

Bùi Công Danh vừa xuất sắc đoạt giải trong một cuộc thi tài năng dành cho diễn viên do Hồng Vân ngồi ghế nóng. Tuy nhiên khán giả bỗng “đào” lại quá khứ anh từng bị tài khoản mạng xã hội được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh “tố” có liên quan đến ông Võ Hoàng Yên dù sự việc vẫn chưa được xác minh rõ ràng ở thời điểm đó. Bùi Công Danh cho biết, anh cũng rất khổ sở khi bị dân mạng khủng bố liên tục lúc tham gia một cuộc thi trên truyền hình. Bùi Công Danh đã có những chia sẻ về vụ việc trước đó sau khi đoạt giải thưởng lớn trên truyền hình - Ảnh: Internet Tiết lộ về khoảng thời gian không may vướng phải scandal không đáng có,Bùi Công Danh cho rằng anh chỉ tham gia đóng phim do thấy kịch bản hay và nhân văn ý nghĩa, không bao giờ nghĩ có sự xuất hiện của ông Võ Hoàng Yên trong đó. Chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc, nam diễn viên cho biết: “Tôi là một trong những diễn viên được câu lạc bộ Hoa Tâm mời đóng phim liên quan về Phật giáo. Khi nhận được lời mời tham gia phần một "Nhân quả cuộc đời", tôi thấy kịch bản rất nhân văn và sâu sắc, đó là câu chuyện về tình cha con, tôi đóng chung với chú Lê Bình. Phần hai, ê-kíp tiếp tục tin tưởng giao cho tôi một vai phản diện. Tới phần ba, nhân vật tôi thủ diễn là một cascadeur giỏi võ nhưng bị mù. Tôi tham gia bình thường. Phim quay năm 2018, thời điểm đó, mọi người, ai cũng tung hô ông Võ Hoàng Yên.

Trong phim, ông Võ Hoàng Yên được mời đóng duy nhất 1 phân đoạn nhỏ, cảnh chữa mắt mù cho tôi. Vì ông Võ Hoàng Yên không có thời gian nên đoàn phải lên ngôi chùa của ông ấy quay. Theo kịch bản, ông Võ Hoàng Yên không chữa được cặp mắt cho tôi. Tôi phải về tu nhân tích đức, rồi sau đó mới được cho giác mạc. Lúc tham gia thi Sao Nối Ngôi cũng đúng vào thời điểm ông Võ Hoàng Yên bị bà Phương Hằng tố. Tôi nghĩ bụng, ông Võ Hoàng Yên hot quá, ngộ nhỡ có ai lục ra clip đó mà tung lên thì chết mình. Tôi nghĩ tuần trước thì tuần sau dính liền”. Lời "tiên tri" chấn động khiến nam diễn viên từng có thời ăn không ngon, ngủ không yên suốt thời gian dài. Bùi Công Danh từng khá khổ sở khi tham gia một phim có sự xuất hiện của ông Võ Hoàng Yên và bị công chúng hiểu lầm - Ảnh: Internet Bùi Công Danh còn chia sẻ thêm thời điểm này anh phải rất khó khăn khi bị cư dân mạng liên tục công kích. Thậm chí anh còn tuyên bố muốn rút khỏi một cuộc thi trên truyền hình vì bản thân không chịu nổi áp lực. Thời điểm này nam diễn viên đang khá hot vì đóng chung phim với Trịnh Kim Chi nên càng bị dân mạng chú ý: “Cộng đồng mạng chửi quá trời. Tôi xin với chương trình cho mình rút lui nhưng ban tổ chức bảo, nếu rút bây giờ thì người ta sẽ nghĩ "có tật mới rục rịch" nên khuyên tôi tiếp tục tham gia. Thật sự, lúc đó tôi không có tinh thần vì mình vừa phải suy nghĩ kịch bản từng vòng, vợ thì mới sinh con, bao nhiêu nỗi lo mà còn gặp chuyện đó nữa. Cộng đồng mạng tấn công khủng khiếp. Việc tôi chuyên thủ vai phản diện, vai ác cũng gây ảnh hưởng lớn trong vụ này. Thời điểm đó, phim "Mẹ ghẻ" đang hot. Trong phim, tôi đóng chung với chị Trịnh Kim Chi. Tôi vào vai người tình của chị Chi, thế là bị lôi ra chửi luôn”.

Ngoài ra khi chia sẻ về vụ hiểu lầm không đáng có với đàn chị Hồng Ánh, Bùi Công Danh cho rằng: “Tôi rất giận chị Hồng Ánh. Clip đăng tải năm 2019, giờ họ gỡ rồi. Clip được cắt lên với mục đích hướng thiện mọi người, đừng làm ác, ngay đoạn đó có ông Võ Hoàng Yên. Khi thấy views nhảy lên ào ào, tôi sợ mọi người hiểu lầm nên vào comment giải thích và dẫn link phim "Nhân quả cuộc đời 3" cho mọi người xem. Nhiều khán giả vào like, khen phim nhân văn. Vậy mà chị Hồng Ánh vào comment, đưa tôi vô thế, phối hợp với ông Võ Hoàng Yên dàn dựng clip đó. Tôi xem comment của chị, tôi rất buồn. Lúc đó, dấy lên hai phe. Phe hiểu và phe cố tình không hiểu, cãi qua cãi lại”. Tài khoản được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh, từng lên tiếng bức xúc về đoạn clip có Bùi Công Danh tham gia cùng ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Chụp màn hình Bùi Công Danh còn chia sẻ với Pháp Luật và Bạn Đọc rằng, Hồng Ánh sau khi biết sự việc chỉ là hiểu lầm đã không hề có động thái xin lỗi. Vợ anh lúc đó cũng inbox cho nữ diễn viên nhưng không hề nhận được phản hồi nào. Anh còn bộc bạch thêm rằng thời điểm đó nhiều người còn tưởng anh quen ông Võ Hoàng Yên nên xin địa chỉ để đi khám bệnh hoặc xét nét nam diễn viên rằng đã biết “thần y” giả mà còn tham gia đóng bộ phim đó khiến anh vô cùng khó xử. Bùi Công Danh hy vọng tương lai khán giả sẽ ủng hộ anh trong các dự án nghệ thuật và quên đi lùm xùm cũ với ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Internet Hiện tại sau khi đoạt giải nhất một cuộc thi lớn trên truyền hình nam diễn viên mong mọi người hãy có cái nhìn khách quan hơn dành cho anh và luôn ủng hộ cái tên Bùi Công Danh trong những dự án sắp tới.

Nam diễn viên giả mù trong clip ông Võ Hoàng Yên giật giải cuộc thi Hồng Vân ngồi ghế nóng Nam diễn viên đã có chia sẻ mới nhất về đoạn phim có sự xuất hiện của mình và ông Võ Hoàng Yên.

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