Diện mạo 'khác lạ' của con trai Diva Mỹ Linh khiến cộng đồng mạng xôn xao

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước diện mạo 'khác lạ' của 'cậu ấm' nhà Diva Mỹ Linh.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Anh Quân - chồng Diva Mỹ Linh đăng tải hình ảnh các con hội ngộ cùng nhau tại Úc. Cụ thể, nam nhạc sĩ viết: "Hai anh em". Khoảnh khắc trên ngay khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhạc sĩ Anh Quân đăng tải hình ảnh các con hội ngộ cùng nhau tại Úc. Có thể thấy, 2 con là Anh Duy và Mỹ Anh được ví như bản sao của bố. Đáng chú ý, diện mạo khác lạ của "cậu ấm" nhà Mỹ Linh trông lãng tử hơn trong mái tóc dài khiến dân tình ngỡ ngàng. Phía dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ Vbiz và cộng đồng mạng đã để lại những bình luận thể hiện sự ngạc nhiên về ngoại hình có phần khác lạ của Anh Duy.

Nghệ sĩ Vbiz và cộng đồng mạng đã để lại những bình luận quan tâm đến Anh Duy. Tuy không theo sự nghiệp ca hát như mẹ, Anh Duy lại rất có năng khiếu ở bộ môn nhảy, chơi piano. Từ khi còn là học sinh cấp 2, cậu đã là thành viên của nhóm nhảy Pixelated và thường xuyên biểu diễn ở trường... Anh chàng còn có đến 9 năm học tại Nhạc viện nhưng sau đó lại rẽ hướng sang học làm bác sĩ. Tuy không sự nghiệp ca hát như mẹ, Anh Duy lại rất có năng khiếu ở bộ môn nhảy, chơi piano. Hiện tại, Anh Duy đang theo học ngành bác sĩ Y khoa tại trường đại học bên Úc. Sau khi sang Úc du học, "cậu ấm" nhà Mỹ Linh đã đi thêm ngoài giờ học để trang trải tiền bạc cho bản thân, không phải phụ thuộc chi tiêu quá nhiều vào bố mẹ.

Mỹ Linh - Anh Quân là cặp đôi mà khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Bên nhau 2 thập kỷ, tình yêu của họ dành cho nhau rất bình dị nhưng đầy chân thành. Ngoài ra, cách dạy con của vợ chồng nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mỹ Linh - Anh Quân là cặp đôi mà khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Gia đình diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân có 3 người con. Cụ thể, Anna Trương là con gái lớn, cũng là con riêng của nhạc sĩ Anh Quân. Mới đây, Anna Trương đã kết hôn với chồng Tây tại Mỹ hồi cuối tháng 5/2022. Gia đình diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân có 3 người con. Anna Trương và chồng Tây. Bên cạnh chị gái Anna Trương, Anh Duy được biết đến là cậu con trai có đời sống kín tiếng của cặp đôi Mỹ Linh - Anh Quân. Dù gia đình có điều kiện, Anh Duy vẫn chọn cuộc sống tự lập từ rất sớm. Anh Duy có đời sống kín tiếng. Khác với hai anh chị của mình, Mỹ Anh - con gái út của Mỹ Linh và Anh Quân chọn nối nghiệp của bố mẹ. Hiện tại, cô đang dần tạo dựng được dấu ấn riêng trong lĩnh vực âm nhạc. Mỹ Anh chọn nối nghiệp của bố mẹ, theo đuổi đam mê âm nhạc.

Cuộc sống bình yên, dành nhiều thời gian bên chồng của Diva Mỹ Linh ở tuổi U50 "Buổi tối, tôi dành thời gian đọc sách và xem phim với ông xã, chúng tôi luôn cố gắng dành thời gian cho nhau", Diva Mỹ Linh chia sẻ.

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