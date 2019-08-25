Diện đầm khoét sâu khoe ngực căng đầy, Á hậu Hoàng Thùy bị dân mạng nghi ‘dao kéo’ vòng 1

Hậu trường 25/08/2019 10:33

Bộ ảnh mới nhất được đăng tải trên trang cá nhân của Á hậu Hoàng Thùy đang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Từ sau khi trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2019, Á hậu Hoàng Thùy bắt đầu xây dựng cho mình hình ảnh gợi cảm và sexy hơn khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, Hoàng Thùy đã có mặt tại một sự kiện giải trí và ngay lập tức thu hút mọi ống kính máy ảnh. Diện bộ đầm trắng với thiết kế cổ khoét sâu, nàng Á hậu khoe khéo vòng một nóng bỏng “đốt mắt” người nhìn.

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Hoàng Thùy ngày càng xinh đẹp - Ảnh: FB
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Vòng 1 căng đầy của Hoàng Thùy - Ảnh: FB
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Vóc dáng nổi bật của nàng Á hậu - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, bộ ảnh mới nhất của Hoàng Thùy tại sự kiện này đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng, Hoàng Thùy đã “nâng cấp” vòng 1 để tự tin hơn trước thềm Miss Universe 2019. Bên cạnh đó là những ý kiến ngợi khen vóc dáng của nàng Á hậu từ người hâm mộ.

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Nhiều người đặt nghi vấn Hoàng Thùy đã nâng ngực - Ảnh: FB

Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Thùy vướng phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, bộ ảnh bikini gợi cảm được người đẹp tung ra hồi đầu tháng 8 đã khiến nhiều người thắc mắc về chuyện nâng ngực của cô. Tuy nhiên, Hoàng Thùy luôn chọn cách giữ im lặng trước những nghi vấn này.

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Vòng 1 khiêm tốn trước đây của Hoàng Thùy - Ảnh: Internet
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Hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng của người đẹp dạo gần đây – Ảnh: Internet

Hiện tại, Hoàng Thùy đang nỗ lực hết mình để đạt được thành tích tốt nhất tại Miss Universe 2019. Những người ủng hộ và tin tưởng Hoàng Thùy đều cho rằng cô sẽ làm nên chuyện tại đấu trường sắc đẹp quốc tế năm nay.

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Từ khóa:   Hoàng Thùy Miss Universe 2019

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