Đạt G 'lần đầu kể hết', không ngại nhắc đến mối quan hệ với 'người cũ', tuyên bố thẳng thừng về quyết định 'đường ai nấy đi' năm nào

Hậu trường 15/12/2021 08:57

Mới đây, Đạt G đã giải đáp hết những thắc mắc của người hâm mộ sau lùm xùm thời gian qua, khẳng định đã dừng lại với “ai kia” và chia sẻ khi được hỏi về “Bạn thân, vợ cũ bạn thân".

"Chúng tôi đã dừng lại"

“Sẵn đây tôi cũng muốn nói luôn, Đạt G và "bạn" đó chỉ là bạn nghề, những gì chúng tôi có với nhau, trong mối quan hệ hoàn toàn dựa trên tính chất công việc. Còn nói về bạn thân thì là không phải, bạn ấy không phải là bạn thân của tôi. Tôi có những người bạn thân khác.

Những lời đồn xoay quanh mình tôi có thể khẳng định đến ngày hôm nay là mọi thứ đều sai hoàn toàn.

Hành động nóng tính xảy ra là thật, còn câu chuyện dẫn dắt như thế nào, diễn biến ra sao... Tất cả mọi thứ đều sai hoàn toàn”.

 Đạt G 'lần đầu kể hết', không ngại nhắc đến mối quan hệ với 'người cũ', tuyên bố thẳng thừng về quyết định 'đường ai nấy đi' năm nào - Ảnh 1

Nhắc về người cũ, Đạt G chia sẻ thêm:

 

“Trong hành trình chúng tôi cùng đi, khoảng thời gian đầu rất là đẹp, vẫn tôn trọng người cũ. Đến khi họ có sở thích, góc nhìn riêng, mình không thể kiểm soát điều đó nữa. Bắt đầu hai đứa rất hợp, cho đến khi có chỗ đứng nhất định thì mâu thuẫn xảy ra. Có thời điểm khi đi diễn chung, dù không còn ăn ý mà phải cố gắng. Cả hai đều mệt. Tôi tự hỏi: Tại sao phải cố gắng cười gượng với nhau trên sân khấu.

 

Chúng ta có thể cùng nhau sai, chúng ta đã cùng nhau đồng hành và tha thứ cho nhau. Vậy tại sao người cũ đưa tôi lên mặt báo, suốt bao năm qua Đạt có đang nuôi ong tay áo không? Và thật sự, quyết định chia tay là đúng, không còn gì phải nói nữa”.

 

Nói về mối quan hệ "đặc biệt" mà ai cũng biết, Đạt G cho biết:

 

“Sau chuyện của tôi thì bạn ấy cũng bị ảnh hưởng nhiều, điều đó khiến bản thân tôi không vui mấy. Hiện tại tôi muốn tập trung hết tốc lực, 100% vào âm nhạc cũng như các dự án sắp tới. Thay vì uống đồ có cồn để giải tỏa căng thẳng, tôi sẽ tập trung công việc.

Chúng tôi đã tạm dừng lại. Cả hai vẫn nhắn tin, hỏi thăm về cuộc sống của nhau. Nhưng mọi thứ sau này, mọi người cứ hướng về Đạt G, ai làm người nấy chịu. Bạn ấy có cuộc sống riêng, rồi cả mấy đứa nhỏ nữa. Tôi không muốn liên luỵ bạn”.

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