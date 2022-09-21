Danh ca Ngọc Sơn lên tiếng đính chính tin đồn 'thuê giang hồ truy sát ai đó', tiết lộ mối quan hệ đặc biệt trong giới nghệ sĩ Việt

Hậu trường 21/09/2022 10:00

Danh ca Ngọc Sơn đích thân nói rõ sự thật về việc bị người khác vu khống, bịa đặt làm ảnh hưởng đến danh dự của anh.

Mới đây, trên Fanpage chính thức, Ngọc Sơn đã đăng tải clip làm rõ các tin đồn ác ý về mình. Anh cho biết, nhưng ngày qua anh phải tiếp nhận nhiều luồng thông tin tiêu cực, không đúng sự thật ảnh hưởng lớn đến nam ca sĩ. Cụ thể, giọng ca "Tình Cha" cho biết: 

"Trên mạng xã hội có thông tin Ngọc Sơn ở phe này, bảo vệ phe kia, thuê giang hồ truy sát ai đó. Tôi xin khẳng định không có chuyện đó, phủ nhận tất cả những điều trên. Tôi thương tất cả anh chị nghệ sĩ như gia đình ruột thịt".

Danh ca Ngọc Sơn lên tiếng đính chính tin đồn 'thuê giang hồ truy sát ai đó', tiết lộ mối quan hệ đặc biệt trong giới nghệ sĩ Việt - Ảnh 1
Bất ngờ bị vu khống, danh ca Ngọc Sơn lên tiếng đính chính để làm rõ và bảo vệ danh dự của mình.

Nam ca sĩ còn đặc biệt nhấn mạnh: "Đang đứng trên trường quay có Tổ chứng giám, tôi rất yêu thương anh chị em nghệ sĩ như ruột thịt, không bao giờ đứng một phe cánh nào cả. Từ đó không có trong tim Ngọc Sơn. Từ trước đến giờ ai nói xấu, mình đều im lặng và nhận, nhưng sự việc này động chạm đến tình anh em thì tôi phải có tiếng nói trước công chúng".

Danh ca Ngọc Sơn lên tiếng đính chính tin đồn 'thuê giang hồ truy sát ai đó', tiết lộ mối quan hệ đặc biệt trong giới nghệ sĩ Việt - Ảnh 2
Ngọc Sơn khẳng định nhiều lần bản thân luôn yêu thương các anh em nghệ sĩ, từ nhỏ đến lớn như ruột thịt trong nhà.

Qua hành động này, khán giả có thể thấy rõ sự tinh tế, tôn trọng của Ngọc Sơn dành cho nhiều nghệ sĩ khác. Từ trước đến nay, Ngọc Sơn vốn được giới nghệ sĩ và khán giả yêu mến vì lòng nhân ái cũng như sự nhiệt tình, thân thiện, hay giúp đỡ đồng nghiệp cũng như đàn em trong nghề. Bên cạnh đó, anh cũng kêu gọi người giật tít câu view nên gỡ bài, không lan truyền các thông tin không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến anh.

Bên dưới bình luận, ai nấy cũng động viên Ngọc Sơn. Đồng thời còn nhận xét rằng anh là một người tử tế, sống tình cảm và giàu lòng nhân ái nên họ cũng không tin những thông tin, lời đồn đại về Ngọc Sơn.

- "Bác Ba là người sống tình cảm, thân thiện và giàu lòng nhân ái. Bác Ba trên cả tuyệt vời."

- "Giờ không ai tin những tin vu khống bịa đặt đâu chú, chú sống tốt trời biết, đất biết, bản thân chú, gia đình, những người yêu thương chú biết là được rồi."

- "Ngưỡng mộ anh Ba vì anh Ba luôn lan tỏa tình yêu thương."

Danh ca Ngọc Sơn lên tiếng đính chính tin đồn 'thuê giang hồ truy sát ai đó', tiết lộ mối quan hệ đặc biệt trong giới nghệ sĩ Việt - Ảnh 3
Ngọc Sơn toàn tâm toàn ý cho hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho xã hội, nam ca sĩ luôn muốn lan tỏa sự tích cực, tình yêu thương đến mọi người.
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