‘Đánh bay’ gần 30kg mỡ, Lê Phương tự nhận mình trẻ trung như gái 18, cư dân mạng thi nhau xin bí quyết giảm cân

Hậu trường 17/06/2020 13:46

Hậu giảm cân, nữ diễn viên Lê Phương thường xuyên đăng tải hình ảnh xinh đẹp lên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

Sau khi sinh con thứ 2, vấn đề cân nặng trở thành gánh nặng tinh thần đối với nữ diễn viên Lê Phương. Cô liên tục nhận về sự chê bai và chỉ trích ngoại hình từ anti-fan. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của bản thân và sự động viên của gia đình, Lê Phương đã giảm cân thành công.

Cách đây không lâu, cô khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tiết lộ đã giảm gần 30kg sau sinh. Hiện tại, vóc dáng của nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” vô cùng thon gọn, nuột nà.

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Thành quả giảm cân đáng kinh ngạc của Lê Phương - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh “tự sướng” đầy xinh đẹp lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Ủa hình em Bông 18 tuổi sao ở đây vậy”.

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Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên - Ảnh: FB
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Lê Phương cực xinh đẹp hậu giảm cân - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được chia sẻ, Lê Phương khoe nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung cùng cằm V-line thon gọn. Bên cạnh đó, nhờ diện trang phục quần yếm và áo thun trắng mà nữ diễn viên “hack tuổi” đáng kể. Nhiều người nhận xét bà mẹ 2 con chẳng khác nào thiếu nữ đôi mươi.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, hội chị em không giấu được sự ngưỡng mộ trước vóc dáng của Lê Phương và đồng loạt xin bí quyết giảm cân của nữ diễn viên: “Càng ngày càng trẻ đẹp”, “Cô gái ơi mình có dùng thuốc giảm cân không? Hay chỉ ăn uống và tập gym mà có thể ốm đẹp như vậy thế ạ”, “Phương bây giờ trở về vị trí ban đầu rồi nè”, “Làm thế nào để giảm được cân em? Chia sẻ 1 công thức ăn và uống đi em”…

Lê Phương đăng ảnh lúc mới sinh và sau khi giảm gần 30kg mỡ, lột xác 'thần kỳ' khiến ai cũng trầm trồ

Lê Phương đăng ảnh lúc mới sinh và sau khi giảm gần 30kg mỡ, lột xác 'thần kỳ' khiến ai cũng trầm trồ

Từng ám ảnh vấn đề cân nặng sau khi sinh con gái, nhưng hiện tại, diễn viên Lê Phương đã giảm cân thành công, lấy lại vóc dáng nuột nà.

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