Hình ảnh mới nhất của Lê Phương hậu giảm cân gây ngỡ ngàng vì trẻ đẹp như thiếu nữ

Hậu giảm cân, không chỉ lột xác về ngoại hình, gu thời trang của nữ diễn viên Lê Phương cũng trẻ trung như thiếu nữ.
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Khoảng thời gian phát tướng sau sinh, nữ diễn viên Lê Phương liên tục bị cư dân mạng chê bai ngoại hình. Cũng vì điều này mà bà mẹ hai con gặp không ít áp lực, thậm chí stress trong vấn đề cân nặng.
Tuy nhiên, sau 9 tháng nỗ lực giảm cân, Lê Phương đã dần lấy lại vóc dáng thon gọn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” thường xuyên đăng tải thành quả hậu giảm cân đến người hâm mộ.
Mới đây, Lê Phương tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mới nhất lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Em ngồi đây từ sáng tới giờ”. Qua hình ảnh chia sẻ, nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn với trang phục thể thao đầy năng động và trẻ trung.
Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng khen ngợi nhan sắc trẻ trung của Lê Phương và đồng loạt xin bí quyết giảm cân của cô: “Chị Phương ốm lắm rồi nè”, “Càng ngày càng xinh nha chị”, “Dễ thương. Dáng quá chuẩn luôn”, “Bữa nay nhìn chị ốm đẹp quá”, “Chị lấy lại dáng nhanh quá”, “Tư vấn bí quyết giảm cân đi chị”…