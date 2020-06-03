Hình ảnh mới nhất của Lê Phương hậu giảm cân gây ngỡ ngàng vì trẻ đẹp như thiếu nữ

Hậu giảm cân, không chỉ lột xác về ngoại hình, gu thời trang của nữ diễn viên Lê Phương cũng trẻ trung như thiếu nữ.

Khoảng thời gian phát tướng sau sinh, nữ diễn viên Lê Phương liên tục bị cư dân mạng chê bai ngoại hình. Cũng vì điều này mà bà mẹ hai con gặp không ít áp lực, thậm chí stress trong vấn đề cân nặng.

Tuy nhiên, sau 9 tháng nỗ lực giảm cân, Lê Phương đã dần lấy lại vóc dáng thon gọn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” thường xuyên đăng tải thành quả hậu giảm cân đến người hâm mộ.

Từng bị chê bai vì ‘phát tướng’ sau sinh, diễn viên Lê Phương nỗ lực giảm cân không ngừng - Ảnh: FB

Nữ diễn viên ngày càng tự tin khi xuất hiện trước công chúng - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mới nhất lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Em ngồi đây từ sáng tới giờ”. Qua hình ảnh chia sẻ, nữ diễn viên khoe vóc dáng thon gọn với trang phục thể thao đầy năng động và trẻ trung.

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Lê Phương trên trang Facebook cá nhân nhận về ‘cơn mưa’ lời khen của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trái ngược với vẻ dịu dàng, đằm thắm trước đây, Lê Phương ‘lột xác’ với hình ảnh trẻ trung như thiếu nữ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không ngừng khen ngợi nhan sắc trẻ trung của Lê Phương và đồng loạt xin bí quyết giảm cân của cô: “Chị Phương ốm lắm rồi nè”, “Càng ngày càng xinh nha chị”, “Dễ thương. Dáng quá chuẩn luôn”, “Bữa nay nhìn chị ốm đẹp quá”, “Chị lấy lại dáng nhanh quá”, “Tư vấn bí quyết giảm cân đi chị”…

Bị mỉa mai không kiếm nổi tấm chồng hẳn hoi, chồng trẻ 'xấu không tả', Lê Phương phản ứng gay gắt Ca sĩ Trung Kiên bị một dân mạng chê bai diện mạo quá xấu không xứng với diễn viên Lê Phương. Người này còn dùng lời lẽ khó nghe nói về diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-moi-nhat-cua-le-phuong-hau-giam-can-gay-ngo-ngang-vi-tre-dep-nhu-thieu-nu-360690.html