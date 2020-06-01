Bị mỉa mai không kiếm nổi tấm chồng hẳn hoi, chồng trẻ 'xấu không tả', Lê Phương phản ứng gay gắt

Hậu trường 01/06/2020 15:55

Ca sĩ Trung Kiên bị một dân mạng chê bai diện mạo quá xấu không xứng với diễn viên Lê Phương. Người này còn dùng lời lẽ khó nghe nói về diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ".

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Lê Phương và Trung Kiên đã tổ chức buổi đi chơi xa cho cả gia đình. Trên trang cá nhân, bà mẹ hai con thích thú đăng tải loạt ảnh cả nhà vui vẻ bên nhau để lưu lại làm kỷ niệm. Có thể thấy, gia đình diễn viên Lê Phương đã có một chuyến đi vô cùng vui vẻ và nhiều tiếng cười.

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Cuộc sống hạnh phúc của Lê Phương bên chồng trẻ được nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Sau những biến cố trong chuyện tình cảm, người hâm mộ vui mừng khi Lê Phương tìm được hạnh phúc mới. Cô được ông xã kém 7 tuổi hết lòng yêu thương, chăm sóc. Trung Kiên luôn chứng tỏ mình là người chồng chín chắn, biết chăm lo cho vợ con.

Tuy nhiên trong vô số lời chúc tốt đẹp, một tài khoản mạng đã để lại bình luận mỉa mai. Người này cho rằng Trung Kiên không xứng với Lê Phương và chê bai anh thậm tệ: "Bạn xinh gái mà lấy chồng xấu không tả". Không im lặng cho qua, Lê Phương lập tức lên tiếng: "Chồng bạn đẹp nên ráng giữ bạn nhé".

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Chồng Lê Phương bị chê không xứng với vợ vì ngoại hình - Ảnh: FB

Sau đó, người này tiếp tục để lại nhiều bình luận với lời lẽ khiếm nhã: "Chồng mình xấu hay đẹp cũng không ai để ý, nhưng một người diễn viên nổi tiếng mà không kiếm được một tấm chồng hẳn hoi, con bạn khi lớn sẽ thật buồn và xấu hổ về người mẹ của mình"; "Mình thấy trong phim vẫn là một diễn viên dễ thương nhưng ngoài đời lại hoàn toàn trái ngược". "Nhìn khuôn mặt của mẹ bạn chưa tiếp xúc nhưng khuôn mặt thật phúc hậu, đẹp và sang trọng quý phái chứ không giống bạn"...

Liên tục nhận về những lời lẽ đả kích, Lê Phương không tiếp tục đôi co mà "cầu cứu" dân mạng: "Ca này khó quá, cả nhà giúp đỡ mẹ Phương nha"; "Không biết phải trả lời sao luôn"...

Lê Phương khoe ảnh gia đình hạnh phúc, bé Cà Pháo quấn quýt ba dượng không rời

Lê Phương khoe ảnh gia đình hạnh phúc, bé Cà Pháo quấn quýt ba dượng không rời

Dù không chung dòng máu nhưng chồng diễn viên Lê Phương - ca sĩ Trung Kiên vẫn hết lòng yêu thương và chăm sóc con trai riêng của vợ.

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