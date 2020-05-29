Con gái tròn 9 tháng tuổi, Lê Phương cũng kịp lấy lại vóc dáng thon gọn, ai nhìn cũng mê

Diễn viên Lê Phương được bạn bè và fan hâm mộ hết lời ngợi khen khi lấy lại nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn như ngày còn son rỗi.
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Vóc dáng của diễn viên Lê Phương từng khiến nhiều anti-fan soi mói, chê bai. Sau khi mang thai và sinh con gái vào năm 2019, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" tăng gần 20kg, diện mạo thay đổi nhiều. Cũng vì điều này mà Lê Phương nhận về nhiều lời chê bai kém duyên từ anti-fan. Bà mẹ hai con gặp không ít áp lực, thậm chí stress trong vấn đề cân nặng.
Tuy nhiên, nhờ sự động viên của gia đình, Lê Phương đã nỗ lực giảm cân và lấy lại thân hình thanh mảnh như ngày nào. Mới đây, Lê Phương vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của mình làm bao người trầm trồ ngợi khen. Cô viết: "Bông tròn chín tháng, Mẹ cũng vừa chín.. bói". Trong ảnh, nữ diễn viên gốc Trà Vinh tự tin tạo dáng ở nhiều góc máy khác nhau. Cô khoe trọn đôi chân thon dài cùng vóc dáng mảnh mai sau nhiều tháng miệt mài tập luyện, ăn kiêng.
Là đồng nghiệp chơi thân nhiều năm, diễn viên Kha Ly xuýt xoa: "Ngon rồi mày ơi". Vũ Mạnh Cường bày tỏ: "Vậy rồi ai nói bả 2 con trời".
Cư dân mạng cũng không tiếc lời ngợi khen: "Mẹ Phương đẹp quá", "Đúng là chị trở lại và đẹp hơn xưa", "Chị là động lực để em cố gắng lấy lại vóc dáng", "Ngon lại rồi! Mừng quá mừng luôn", "Chị ấy lại trở về với chị Phương của ngày xưa dáng đẹp rồi chị ơi"...