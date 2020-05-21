Mấy ai chiều con riêng của vợ được như chồng Lê Phương, nửa đêm vẫn lọ mọ cùng con làm điều này

Hậu trường 21/05/2020 10:25

Tuy không chung dòng máu nhưng chồng Lê Phương vẫn hết lòng yêu thương và quan tâm con trai riêng của vợ chẳng khác gì con ruột của mình.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên nhiều cay đắng, diễn viên Lê Phương đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. 3 năm sau ngày "về chung nhà" với chồng trẻ Trung Kiên, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" được ông xã yêu thương, cưng chiều hết mực. Không chỉ vậy, chồng Lê Phương còn hết lòng quan tâm và chăm sóc bé Cà Pháo - con trai riêng của vợ.

Mới đây, Trung Kiên một lần nữa khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình cảm chân thành dành cho Cà Pháo. Anh giúp cậu bé trải nghiệm cảm giác mới lạ, thú vị khi cùng đi bắt dế giữa Sài Gòn phồn hoa sau cơn mưa giữa đêm. Hình ảnh đặc biệt này do chính Lê Phương chia sẻ trong niềm hạnh phúc, cô viết: "Mưa xuống! Ba đưa Hai Pháo đi bắt dế, tự nhiên Mẹ nhớ trò chơi thuở bé... Thấy thương".

chong le phuong
Sau cơn mưa, Trung Kiên dẫn con trai đi bắt dế - Ảnh: FB

chong le phuong 1chong le phuong 3chong le phuong 4

chong le phuong 5
Trung Kiên giúp con trai sống trọn vẹn tuổi thơ với những trò chơi bình dị nhất - Ảnh: FB

chong le phuong 6

chong le phuong 7
Thành quả của Trung Kiên và Cà Pháo - Ảnh: FB

Trong loạt hình ảnh được đăng tải, cậu bé vô cùng hào hứng khi đi bắt dế cùng Trung Kiên. Chỉ sau thời gian ngắn, hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng với hơn 19 ngàn lượt like và hàng trăm bình luận.

Mọi người xuýt xoa: "Chèn ơi! Gia đình Pháo Bông cưng quá em, quá hạnh phúc nà", "Thật tình cảm hết nấc luôn em à", "Qua những thăng trầm, rồi ta sẽ được hạnh phúc"...

chong le phuong 8

chong le phuong 9
Diễn viên Lê Phương cũng đi theo để làm 'phó nháy' cho hai cha con - Ảnh: FB

Lê Phương và Trung Kiên kết hôn năm 2017 và đã có chung một cô con gái xinh xắn. Dù kém vợ tận 7 tuổi nhưng Trung Kiên luôn cho thấy mình là một người chồng, người cha mẫu mực. Anh chăm sóc vợ và con gái từng chút một, đặc biệt là bé Cà Pháo. Cũng chính vì điều này mà cậu bé bám anh không rời và gọi Trung Kiên bằng tiếng ba thiêng liêng.

Được chồng trẻ hết mực cưng chiều nhưng Lê Phương vẫn ‘nổi đóa’ vì điều này

Được chồng trẻ hết mực cưng chiều nhưng Lê Phương vẫn ‘nổi đóa’ vì điều này

Bài đăng “vạch tội” ông xã của nữ diễn viên Lê Phương trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương và Trung Kiên con trai Lê Phương

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 25 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 27 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 44 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026