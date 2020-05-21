Mấy ai chiều con riêng của vợ được như chồng Lê Phương, nửa đêm vẫn lọ mọ cùng con làm điều này

Mới đây, Trung Kiên một lần nữa khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tình cảm chân thành dành cho Cà Pháo. Anh giúp cậu bé trải nghiệm cảm giác mới lạ, thú vị khi cùng đi bắt dế giữa Sài Gòn phồn hoa sau cơn mưa giữa đêm. Hình ảnh đặc biệt này do chính Lê Phương chia sẻ trong niềm hạnh phúc, cô viết: "Mưa xuống! Ba đưa Hai Pháo đi bắt dế, tự nhiên Mẹ nhớ trò chơi thuở bé... Thấy thương".

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên nhiều cay đắng, diễn viên Lê Phương đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. 3 năm sau ngày "về chung nhà" với chồng trẻ Trung Kiên, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" được ông xã yêu thương, cưng chiều hết mực. Không chỉ vậy, chồng Lê Phương còn hết lòng quan tâm và chăm sóc bé Cà Pháo - con trai riêng của vợ.

Thành quả của Trung Kiên và Cà Pháo - Ảnh: FB

Trong loạt hình ảnh được đăng tải, cậu bé vô cùng hào hứng khi đi bắt dế cùng Trung Kiên. Chỉ sau thời gian ngắn, hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng với hơn 19 ngàn lượt like và hàng trăm bình luận.

Mọi người xuýt xoa: "Chèn ơi! Gia đình Pháo Bông cưng quá em, quá hạnh phúc nà", "Thật tình cảm hết nấc luôn em à", "Qua những thăng trầm, rồi ta sẽ được hạnh phúc"...

Diễn viên Lê Phương cũng đi theo để làm 'phó nháy' cho hai cha con - Ảnh: FB

Lê Phương và Trung Kiên kết hôn năm 2017 và đã có chung một cô con gái xinh xắn. Dù kém vợ tận 7 tuổi nhưng Trung Kiên luôn cho thấy mình là một người chồng, người cha mẫu mực. Anh chăm sóc vợ và con gái từng chút một, đặc biệt là bé Cà Pháo. Cũng chính vì điều này mà cậu bé bám anh không rời và gọi Trung Kiên bằng tiếng ba thiêng liêng.