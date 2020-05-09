Hình ảnh mới nhất của diễn viên Lê Phương sau thời gian bị chê mập ú khiến fan hâm mộ trầm trồ. Mọi người chúc mừng cô vì giảm cân thành công.

Sau nhiều tháng miệt mài giảm cân, diễn viên Lê Phương đã tự tin hơn với diện mạo của mình. Cô không ngại khoe ảnh toàn cơ thể, phô vóc dáng thon gọn như thời còn con gái. Mới đây, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của mình, khoe dáng cực khéo léo. Bà mẹ hai con viết: "Trời gì mà nóng thấy sợ, chảy hết mỡ luôn hà!".

Hình ảnh mới nhất vừa được diễn viên Lê Phương chia sẻ - Ảnh: FB

Theo hình ảnh được đăng tải, Lê Phương diện trang phục rộng thoải mái và đeo khẩu trang kỹ lưỡng. Bài viết của nữ diễn viên nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Mọi người dành lời khen cho vóc dáng của cô. Fan còn "bóc phốt" ẩn ý đáng yêu của bà mẹ hai con: "Bả giả bộ nói nóng để khoe bả ốm đó mọi người", "Ghê thật! Khoe ta đây mi nhon rồi chứ gì", "Mẹ Phương còn mỡ đâu mà chảy hở em. Dáng đẹp tuyệt vời rồi nè"...

Cô tự tin tạo dáng trước ống kính sau thời gian giảm cân - Ảnh: FB

Đặc biệt, nhìn bối cảnh nơi Lê Phương đứng, dân mạng đoán cô đang ở trường quay chuẩn bị cho một chương trình sắp diễn ra. Dường như đây là cách bà xã Trung Kiên ngầm thông báo sắp quay lại showbiz sau thời gian nghỉ sinh con. Người hâm mộ hào hứng chờ đợi nữ diễn viên sớm xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Sau khi năm học này kết thúc, vợ chồng cô sẽ đưa con trai lên Sài Gòn sống - Ảnh: FB

Trước khi tái hôn với ca sĩ Trung Kiên vào năm 2017, Lê Phương từng đổ vỡ một cuộc hôn nhân và có con trai riêng là bé Cà Pháo. 3 năm sau ngày cưới, hiện cô và chồng có một cô con gái chung. Con trai riêng của Lê Phương rất thân thiết với cha dượng và yêu thương em gái mới chào đời.

Khoe ảnh ngày xưa bên Trung Kiên, Lê Phương chúc mừng chồng có 'người tình' mới Diễn viên Lê Phương "phát hờn" với con gái nhỏ vừa chào đời vì được ba Trung Kiên yêu chiều hết mực. Cô hài hước gọi bé Bông là "người tình" của ông xã.

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