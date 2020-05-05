Khoe ảnh ngày xưa bên Trung Kiên, Lê Phương chúc mừng chồng có 'người tình' mới

Hậu trường 05/05/2020 13:46

Diễn viên Lê Phương "phát hờn" với con gái nhỏ vừa chào đời vì được ba Trung Kiên yêu chiều hết mực. Cô hài hước gọi bé Bông là "người tình" của ông xã.

Trước khi tái hôn với ca sĩ Trung Kiên, diễn viên Lê Phương từng trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Quách Ngọc Ngoan. Cuộc hôn nhân đầu tiên đã để lại cho cô nhiều tổn thương và nước mắt. Khi kết hôn lần 2, cuộc sống của mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" nhận được sự quan tâm của mọi người.

Sau 3 năm nên duyên vợ chồng, tổ ấm của Lê Phương và Trung Kiên ngập tràn hạnh phúc. Hiện cặp đôi có một cô con gái nhỏ đáng yêu. Em bé chào đời vào tháng 8/2019 trong niềm hân hoan của cả gia đình.

Khoe ảnh ngày xưa bên Trung Kiên, Lê Phương chúc mừng chồng có 'người tình' mới - Ảnh 1
Tổ ấm hạnh phúc của Lê Phương - Ảnh: FB

Từ ngày “tiểu công chúa” ra đời, cuộc sống của Lê Phương và chồng thay đổi khá nhiều. Trung Kiên tỏ ra là người chồng tinh tế, sẵn sàng phụ vợ chăm con gái nhỏ. Thậm chí nhiều lúc, bà mẹ hai con còn “phát hờn” với con gái vì cảm thấy bị ra rìa. Bé Bông được ba yêu thương, cưng nựng suốt ngày không rời.

Khoe ảnh ngày xưa bên Trung Kiên, Lê Phương chúc mừng chồng có 'người tình' mới - Ảnh 2
Trung Kiên giúp vợ thay tã, tắm rửa cho con gái thành thạo - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Lê Phương chia sẻ bức ảnh 1 năm trước bên ông xã Trung Kiên và hiện tại. Cô nàng đăng kèm bài thơ hài hước trêu Trung Kiên có "người tình" mới: “Ngày này năm trước… Chỗ của mình! Mà giờ đành bấm bụng, làm thinh! Chúc mừng sinh nhật, ba sắp nhỏ. Sướng nhé, năm nay có ‘người tình’"!.

Dưới bài viết, dân mạng chọc ghẹo Lê Phương vì “ghen” với cả con gái nhỏ và chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi.

Khoe ảnh ngày xưa bên Trung Kiên, Lê Phương chúc mừng chồng có 'người tình' mới - Ảnh 3
Lê Phương đăng ảnh cho thấy cô bị chồng con cho ra rìa - Ảnh: FB

Trước khi kết duyên với Trung Kiên, Lê Phương có một cậu con trai riêng. Hiện bé Cà Pháo đang sống cùng ông bà ngoại tại Trà Vinh. Vợ chồng nữ diễn viên thường xuyên về quê thăm và đưa con trai lên Sài Gòn chơi. Ca sĩ Trung Kiên hết lòng quan tâm, yêu thương con trai riêng của vợ.

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Sau 8 tháng miệt mài giảm cân, diễn viên Lê Phương tự tin đăng ảnh toàn thân, khoe vóc dáng mảnh mai khiến chị em phải xuýt xoa khen ngợi.

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Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương và Trung Kiên chồng Lê Phương

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