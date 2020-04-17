Qua rồi thời bị chê mập ú, Lê Phương thon gọn bất ngờ, được bạn bè khen nức nở

Hậu trường 17/04/2020 17:28

Tích cực giảm cân sau khi sinh con thứ 2, diễn viên Lê Phương lấy lại nhan sắc xinh đẹp, gương mặt thanh tú và được khen hết lời.

Tăng cân sau khi mang thai và sinh con là chuyện hết sức bình thường ở phụ nữ. Lê Phương cũng không ngoại lệ. Cô tăng khá nhiều cân sau khi sinh con thứ 2. Tuy nhiên vì là người của công chúng nên chân dài Trà Vinh nhiều lần bị mọi người bàn tán, chê bai. Điều này khiến bà mẹ 2 con gặp không ít áp lực trong việc lấy lại vóc dáng mảnh mai ngày nào.

Sau nhiều tháng kiên trì, cuối cùng diễn viên Lê Phương cũng nhận được kết quả đáng mừng. Mới đây, cô được ngợi khen hết lời khi khoe nhan sắc xinh đẹp, gương mặt thon gọn trẻ trung. Phần cổ và vai của mỹ nhân phim “Gạo nếp gạo tẻ” cũng thanh mảnh hơn rất nhiều so với thời gian đầu sau sinh. Cô hào hứng viết: “Có công mài mỡ… có ngày mi nhon!”. 

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Hình ảnh mới nhất vừa được Lê Phương đăng tải - Ảnh: FB
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Thay đổi kiểu tóc cũng giúp nữ diễn viên trẻ trung hơn rất nhiều - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh của Lê Phương nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận ngợi khen của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều nhận thấy vóc dáng của mỹ nhân Trà Vinh thay đổi rất nhiều. Có lẽ đây chính là cách nữ diễn viên đáp trả trước những lời chê bai trước đó của anti-fan.

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Mọi người dành lời khen trước sắc vóc của bà mẹ hai con - Ảnh: FB

Bạn bè, đồng nghiệp cũng hết lời khen ngợi nỗ lực giảm cân của Lê Phương. Nghệ sĩ Hữu Châu bày tỏ: "Đẹp lại rồi, hết ú ù rồi". Thanh Bình khen ngợi: "Chải gọn gọn nữa là ngon lành nha". MC Quỳnh Hoa viết: "Như cũ rồi nè!". Người hâm mộ cũng tỏ lòng ngưỡng mộ sắc vóc của bà mẹ hai con và hi vọng cô sớm trở lại với công việc.

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Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương và Trung Kiên Thanh Bình

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