Lê Phương tiết lộ lý do ‘nghiện chồng’, hội chị em lại được một phen ‘đỏ mắt’ ghen tỵ

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương hạnh phúc khoe được chồng trẻ nấu ăn cho mỗi ngày, tha hồ thưởng thức đủ món ngon mà chẳng cần động tay.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, showbiz “đóng băng”, sao Việt chọn cách ở nhà tránh dịch và hạn chế ra ngoài. Đây cũng là thời điểm để các nghệ sĩ như Ngọc Lan, Tóc Tiên, Đại Nghĩa… trổ tài bếp núc trước khán giả.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương cũng vừa đăng tải loạt ảnh ghi lại thành quả “món ngon nhà làm” đến người hâm mộ. Tuy nhiên, thay vì tự mình vào bếp nấu nướng thì nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” lại chỉ việc thưởng thức những bữa ăn do ông xã Trung Kiên chuẩn bị.

Lê Phương khoe ảnh chồng trẻ trổ tài bếp núc - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, ông xã Lê Phương cặm cụi nấu ăn trong bếp để chiêu đãi cả gia đình món phở. Trước đó, Trung Kiên đã không ít lần trổ tài làm bếp với đủ mọi món ăn khiến khán giả không ngừng xuýt xoa.

Món phở sau khi làm xong còn được bày biện đẹp mắt – Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Lê Phương còn tiết lộ vì ông xã nấu ăn quá ngon nên ngày càng nghiện chồng: “Mưa thì ăn phở ba Kiên! Còn nhiều món nữa... Bởi, ghiền ổng ghê!”.

Lê Phương khiến nhiều người ghen tỵ khi được ông xã Trung Kiên chuẩn bị cho từng bữa ăn - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân hạnh phúc của Lê Phương: “Mẹ Phương là hạnh phúc nhất rồi. Có chồng như ba Kiên là tuyệt vời rồi. Ước gì được như cô ấy”, “Thấy có anh xã biết nấu ăn lợi hại chưa”, “Có chồng đảm đang gì cũng biết nấu nhất chị Phương rồi”, “Phương có một người chồng tuyệt vời. Mình ước gì có được một người hiểu mình và thương yêu mình như thế”…

Sau 3 năm tái hôn, Lê Phương nhận ra 'tranh cãi' sẽ giúp vợ chồng trân trọng nhau hơn Diễn viên Lê Phương nhắc lại kỷ niệm tình yêu với ông xã Trung Kiên. Cô cho rằng, sau những lần tranh cãi vợ chồng càng gắn bó hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-phuong-tiet-lo-ly-do-nghien-chong-hoi-chi-em-lai-duoc-mot-phen-do-mat-ghen-ty-356583.html