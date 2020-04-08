Diễn viên Lê Phương nhắc lại kỷ niệm tình yêu với ông xã Trung Kiên. Cô cho rằng, sau những lần tranh cãi vợ chồng càng gắn bó hơn.
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Sau những biến cố trong chuyện tình yêu và hôn nhân, giờ đây, diễn viên Lê Phương đã tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình. Trên trang cá nhân, cô khiến người hâm mộ an lòng khi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ngập tràn tiếng cười bên chồng con. Không xe sang hay đồ hiệu đắt tiền, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" hài lòng với tổ ấm nhỏ và những niềm vui bình dị nhất.
Mới đây, Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đánh dấu những cột mốc quan trọng bên ông xã Trung Kiên. Bà mẹ hai con còn đính kèm lời nhắn yêu thương: "8/4/2016, duyên nợ! 4 năm 'thao thức vì nhau', đúng là có khá nhiều thay đổi... Mình trân trọng nhau hơn sau những lần tranh cãi, càng gắn bó nhiều sau những thế thái nhân tình!... Chẳng hẹn thề văn vẻ xa xôi, chỉ mong cùng già đi anh nhé!".
Đáp lại tình cảm của Lê Phương, ca sĩ Trung Kiên cũng viết những lời “ngọt lịm” nịnh vợ: “Anh muốn cãi nhiều hơn để được trân trọng nhiều hơn. Nói chứ ở với em thấy thời gian trôi nhanh ghê. Mọi thứ cũng đâu vào đó hết, đúng ý vợ chồng mình”.
Dưới bài viết, mọi người tỏ lòng ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn của cặp đôi. Đồng thời, bạn bè và fan còn gửi nhiều lời chúc hạnh phúc đến Lê Phương và Trung Kiên.
Sau 3 năm “về chung nhà”, tình yêu của vợ chồng Lê Phương và Trung Kiên cho “trái ngọt” đầu tiên là cô con gái xinh xắn. Hiện nữ diễn viên sống tại TP. Hồ Chí Minh cùng chồng và con gái. Riêng bé Cà Pháo (con trai của Lê Phương và người chồng đầu tiên) vẫn được ông bà ngoại chăm sóc tại Trà Vinh. Lúc rảnh, vợ chồng nghệ sĩ thường về quê thăm con hoặc đưa bé lên Sài Gòn chơi cùng em gái.