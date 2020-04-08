Sau những biến cố trong chuyện tình yêu và hôn nhân, giờ đây, diễn viên Lê Phương đã tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình. Trên trang cá nhân, cô khiến người hâm mộ an lòng khi thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hàng ngày ngập tràn tiếng cười bên chồng con. Không xe sang hay đồ hiệu đắt tiền, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" hài lòng với tổ ấm nhỏ và những niềm vui bình dị nhất.

Dù lúc đầu bị phản đối nhưng hiện tại vợ chồng nghệ sĩ nhận được tình cảm yêu thương của gia đình và công chúng - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đánh dấu những cột mốc quan trọng bên ông xã Trung Kiên. Bà mẹ hai con còn đính kèm lời nhắn yêu thương: "8/4/2016, duyên nợ! 4 năm 'thao thức vì nhau', đúng là có khá nhiều thay đổi... Mình trân trọng nhau hơn sau những lần tranh cãi, càng gắn bó nhiều sau những thế thái nhân tình!... Chẳng hẹn thề văn vẻ xa xôi, chỉ mong cùng già đi anh nhé!".