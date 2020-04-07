Đáng yêu như con trai Lê Phương, quyết mặc đồng phục của trường dù chỉ học online lại nhà

Khoảnh khắc đáng yêu của bé Cà Pháo - con trai Lê Phương khi ở nhà tránh dịch nhận được sự quan tâm của mọi người.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, diễn viên Lê Phương hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn. Dù ở TP. Hồ Chí Minh cùng chồng và con gái, nhưng cô vẫn theo dõi tình hình của bé Cà Pháo mỗi ngày. Hiện con trai Lê Phương đang sống cùng ông bà ngoại tại Trà Vinh. Mới đây, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" thu hút sự quan tâm của mọi người khi chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của quý tử lên trang cá nhân. Vì dịch bệnh, con trai Lê Phương ở nhà với ông bà để đảm bảo an toàn. Cậu bé được thầy cô dạy học online tại nhà.

Lê Phương khoe con trai chăm chỉ học giữa mùa dịch - Ảnh: FB Cậu bé nghiêm túc mặc đồng phục dù không được yêu cầu - Ảnh: FB Điều khiến mọi người chú ý là sự nghiêm túc của cậu nhóc lúc học. Trong khi các bạn mặc đồ ở nhà thì con trai Lê Phương lại nghiêm túc diện đồng phục của trường. Lê Phương viết: "Thanh niên nghiêm túc, vẫn mặc đồng phục khi lên lớp học online!

Con vừa ở nhà an toàn, thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị cách ly toàn quốc của Chính phủ mà vẫn không lo mất bài, vẫn được gặp gỡ các bạn thật vui! Mẹ Phương thật lòng cảm ơn quý Thầy Cô đã luôn hết lòng, tận tâm với học sinh của mình!". Khoảnh khắc đáng yêu của con trai Lê Phương nhận được sự quan tâm của mọi người - Ảnh: FB Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Lê Phương bên chồng và 2 con - Ảnh: FB Cà Pháo là con trai của Lê Phương và người chồng đầu tiên – diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Sau biến cố hôn nhân, cô đã tìm được hạnh phúc mới bên ca sĩ Trung Kiên. Không để tâm đến quá khứ của vợ, anh hết mực yêu thương, chăm sóc Lê Phương và con trai riêng của cô.

Khoe ảnh con gái dỗi anh trai cực yêu, Lê Phương nhận về ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng Nữ diễn viên Lê Phương chính thức gia nhập hội mẹ bỉm sữa thích khoe con khi trang cá nhân của cô luôn ngập tràn những khoảnh khắc đáng yêu của 2 nhóc tỳ.

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