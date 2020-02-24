Từng phản đối mẹ sinh em, giờ con trai Lê Phương lại mong có thêm em để tha hồ chăm sóc

Hậu trường 24/02/2020 15:38

Dù tuổi còn nhỏ nhưng con trai diễn viên Lê Phương đã rất hiểu chuyện. Không tỵ nạnh với em gái mới sinh, bé Cà Pháo còn biết chăm em phụ mẹ.

Không chỉ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực diễn xuất, cuộc sống hôn nhân êm ấm của diễn viên Lê Phương khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Sau gần 3 năm "về chung nhà" với ca sĩ Trung Kiên, tổ ấm của mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" ngày càng viên mãn.

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Không chỉ Lê Phương, Trung Kiên cũng dành tình thương rất lớn cho con riêng của vợ - Ảnh: FB

Khoảng 1 năm qua, cô tạm gác công việc để sinh con thứ 2 và chăm sóc gia đình nhỏ. Trên trang cá nhân, Lê Phương thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Mới đây, bà mẹ hai con đăng tải khoảnh khắc bé Cà Pháo chăm em kèm dòng tâm sự xúc động. Nữ diễn viên vô cùng hạnh phúc vì con trai ra dáng anh cả, hết lòng yêu thương và quan tâm em gái dù trước đó Cà Pháo từng không thích mẹ sinh em.

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Khoảnh khắc hai con nhà diễn viên Lê Phương yêu thương nhau được mọi người ngợi khen hết lời - Ảnh: FB

Lê Phương chia sẻ: "Hồi đó mẹ nói: Mẹ sinh em con thích không?... Anh Hai lắc đầu quầy quậy, miệng liên tục bảo: Con không chịu, không chịu! Giờ thì lại thủ thỉ: Mẹ ơi, mẹ sinh thêm em nữa đi mẹ, em dễ thương quá à... Con cho mẹ sinh em là đúng luôn.

Nhìn tấm hình là biết anh Hai thương em Bông thế nào rồi. Em đang khóc mà giữ em ngọt xớt, chọc cười ngon ơ, cứ chạy theo mẹ xin được ẵm em... Mẹ đã thương, lại càng thương anh Hai! Còn em Bông, chỉ thua anh Hai là nước mắt của mẹ".

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Từng không thích mẹ sinh em...
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... nhưng giờ cậu nhóc còn hối mẹ sinh thêm em để được tha hồ chăm sóc - Ảnh: FB

Bé Cà Pháo là con riêng của diễn viên Lê Phương với chồng cũ Quách Ngọc Ngoan. Hiện cậu bé đang sống cùng ông bà ngoại tại Trà Vinh.

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Lê Phương khoe ảnh chồng và người yêu cũ khoác vai thân thiết đến khó tin

Không chỉ giữ được tình bạn với người yêu cũ hậu chia tay, diễn viên Lê Phương còn cho mọi người thấy rằng mối quan hệ giữa ông xã Trung Kiên và Quý Bình rất tốt đẹp.

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