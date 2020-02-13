Lê Phương khoe ảnh chồng và người yêu cũ khoác vai thân thiết đến khó tin

Hậu trường 13/02/2020 10:56

Không chỉ giữ được tình bạn với người yêu cũ hậu chia tay, diễn viên Lê Phương còn cho mọi người thấy rằng mối quan hệ giữa ông xã Trung Kiên và Quý Bình rất tốt đẹp.

Cách đây ít giờ, diễn viên Lê Phương gây chú ý khi đăng tải bức ảnh hiếm giữa tình cũ Quý Bình và ông xã Trung Kiên trên trang cá nhân. Cô viết kèm dòng chú thích ngắn: "Để gió cuốn đi".

dien vien le phuong va quy binh
Quý Bình và Trung Kiên có mối quan hệ tốt đẹp - Ảnh: FB

Trong ảnh, chồng Lê Phương khoác vai bạn trai cũ 8 năm của vợ một cách thoải mái. Đây là lần đầu tiên diễn viên phim "Gạo nếp gạo tẻ" chia sẻ ảnh chụp chung của Quý Bình và Trung Kiên, chứng minh mối quan hệ giữa hai người đàn ông "đang và từng" đi qua đời cô rất tốt đẹp.

Bức ảnh ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Mọi người bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước sự tử tế của cả ba trong cách hành xử: "Hai người đàn ông quân tử"; "Chỉ có thể là Lê Phương mới làm được thế"; "Quá trọn vẹn"...

dien vien le phuong va quy binh 1
Quý Bình là người se duyên cho Lê Phương và ca sĩ Trung Kiên - Ảnh: FB

Lê Phương và Quý Bình từng là cặp đôi "vàng" của showbiz, thế nhưng mối tình thanh xuân của cả hai lại không được trọn vẹn. Chia tay bạn trai 8 năm, mỹ nhân Trà Vinh kết hôn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan và có một cậu con trai. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng đổ vỡ, cô ly hôn vào năm 2014 và quyết định làm mẹ đơn thân.

dien vien le phuong va quy binh 2
Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi đã có con chung đầu tiên - Ảnh: FB

3 năm sau ly hôn, Lê Phương tìm được hạnh phúc mới bên ca sĩ Trung Kiên. Vào ngày cưới của bạn gái cũ, Quý Bình có mặt để chúc mừng. Được biết, nam diễn viên cũng là "ông mai" giúp Lê Phương và Trung Kiên nên duyên vợ chồng.

Lê Phương đau xót báo tin người thân qua đời, sao Việt vào chia buồn

Lê Phương đau xót báo tin người thân qua đời, sao Việt vào chia buồn

Diễn viên Lê Phương vô cùng đau lòng khi ông ngoại qua đời. Cô nhắn gửi những lời cuối cùng đến người ông kính yêu trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Quý Bình Lê Phương và Quý Bình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 34 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 49 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026