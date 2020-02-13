Lê Phương khoe ảnh chồng và người yêu cũ khoác vai thân thiết đến khó tin

Không chỉ giữ được tình bạn với người yêu cũ hậu chia tay, diễn viên Lê Phương còn cho mọi người thấy rằng mối quan hệ giữa ông xã Trung Kiên và Quý Bình rất tốt đẹp.

Cách đây ít giờ, diễn viên Lê Phương gây chú ý khi đăng tải bức ảnh hiếm giữa tình cũ Quý Bình và ông xã Trung Kiên trên trang cá nhân. Cô viết kèm dòng chú thích ngắn: "Để gió cuốn đi".

Quý Bình và Trung Kiên có mối quan hệ tốt đẹp - Ảnh: FB

Trong ảnh, chồng Lê Phương khoác vai bạn trai cũ 8 năm của vợ một cách thoải mái. Đây là lần đầu tiên diễn viên phim "Gạo nếp gạo tẻ" chia sẻ ảnh chụp chung của Quý Bình và Trung Kiên, chứng minh mối quan hệ giữa hai người đàn ông "đang và từng" đi qua đời cô rất tốt đẹp.

Bức ảnh ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Mọi người bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước sự tử tế của cả ba trong cách hành xử: "Hai người đàn ông quân tử"; "Chỉ có thể là Lê Phương mới làm được thế"; "Quá trọn vẹn"...

Quý Bình là người se duyên cho Lê Phương và ca sĩ Trung Kiên - Ảnh: FB

Lê Phương và Quý Bình từng là cặp đôi "vàng" của showbiz, thế nhưng mối tình thanh xuân của cả hai lại không được trọn vẹn. Chia tay bạn trai 8 năm, mỹ nhân Trà Vinh kết hôn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan và có một cậu con trai. Nhưng cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng đổ vỡ, cô ly hôn vào năm 2014 và quyết định làm mẹ đơn thân.

Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi đã có con chung đầu tiên - Ảnh: FB

3 năm sau ly hôn, Lê Phương tìm được hạnh phúc mới bên ca sĩ Trung Kiên. Vào ngày cưới của bạn gái cũ, Quý Bình có mặt để chúc mừng. Được biết, nam diễn viên cũng là "ông mai" giúp Lê Phương và Trung Kiên nên duyên vợ chồng.

Lê Phương đau xót báo tin người thân qua đời, sao Việt vào chia buồn Diễn viên Lê Phương vô cùng đau lòng khi ông ngoại qua đời. Cô nhắn gửi những lời cuối cùng đến người ông kính yêu trên trang cá nhân.

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