Đăng ảnh ôm ấp hai con, Lê Phương bị chồng trẻ 'trách móc' vì điều này

Hậu trường 03/03/2020 15:14

Cuộc sống của diễn viên Lê Phương bên chồng và hai con trong suốt thời gian ở cữ nhận được sự quan tâm của mọi người.

Sau 1 năm tạm ngưng hầu hết mọi hoạt động trong làng giải để sinh con, diễn viên Lê Phương vẫn chưa trở lại với công việc. Dù bé Bông đã 7 tháng tuổi nhưng cô vẫn muốn dành nhiều thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Một phần là vì Lê Phương vẫn đang cố gắng giảm cân thêm. Cô muốn bản thân thật xinh đẹp khi xuất hiện trước công chúng.

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Sau sinh, Lê Phương vẫn đang nỗ lực để lấy lại vóc dáng - Ảnh: FB

Trong thời gian này, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" đang tận hưởng trọn những khoảnh khắc hạnh phúc nhất bên chồng và 2 con. Hiện cô vẫn đi về liên tục giữa Sài Gòn và Trà Vinh để thăm nom con trai Cà Pháo.

Sau 2 tuần xa cách, mới đây Lê Phương khoe ảnh ôm hai con và chia sẻ đầy mãn nguyện: "Sau ánh hào quang". Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đủ thấy nữ diễn viên đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

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Lê Phương khoe ảnh quấn quýt bên hai nhóc tỳ - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen cho sự đáng yêu của 3 mẹ con và gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình nhỏ của Lê Phương. Đáng chú ý, ngay dưới bài viết của vợ, Trung Kiên vào "trách yêu": "Không có ba". Hiểu sự hờn dỗi của ông xã, Lê Phương gửi đến chồng lời nhắn yêu thương: "Ba luôn trong tim của ba mẹ con".

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Biết chồng 'hờn dỗi', Lê Phương lập tức vào an ủi - Ảnh: FB

Được biết, nhiều ngày qua, Lê Phương gửi con gái cho mẹ ruột ở Trà Vinh để cùng ông xã dọn sang nhà mới. Hiện cô đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và đón 2 con lên TP. Hồ Chí Minh. "Phương đón hai anh em lên Sài Gòn rồi. Mừng lắm về nhà mới cả nhà quây quần bên nhau. Đâu còn hạnh phúc nào bằng là gia đình đoàn viên", cô chia sẻ.

Từng phản đối mẹ sinh em, giờ con trai Lê Phương lại mong có thêm em để tha hồ chăm sóc

Từng phản đối mẹ sinh em, giờ con trai Lê Phương lại mong có thêm em để tha hồ chăm sóc

Dù tuổi còn nhỏ nhưng con trai diễn viên Lê Phương đã rất hiểu chuyện. Không tỵ nạnh với em gái mới sinh, bé Cà Pháo còn biết chăm em phụ mẹ.

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Từ khóa:   Lê Phương Trung Kiên chồng Lê Phương

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