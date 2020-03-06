Khoe ảnh con gái dỗi anh trai cực yêu, Lê Phương nhận về ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng

Hậu trường 06/03/2020 15:24

Nữ diễn viên Lê Phương chính thức gia nhập hội mẹ bỉm sữa thích khoe con khi trang cá nhân của cô luôn ngập tràn những khoảnh khắc đáng yêu của 2 nhóc tỳ.

Không vội vã trở lại showbiz như những bà mẹ bỉm sữa khác, nữ diễn viên Lê Phương quyết định dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình và các con. Chính vì vậy, cuộc sống thường ngày của cô luôn xoay quanh những câu chuyện thú vị của hai thiên thần nhỏ.

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Gia đình hạnh phúc của nữ diễn viên Lê Phương - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lê Phương bất ngờ đăng tải khoảnh khắc cực đáng yêu của bé Bông kèm dòng trạng thái hài hước: “Người ta nói tiếng em mà anh hai cứ nói tiếng anh… Giận hồng người luôn!”.

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Bé Bông giận anh hai quá nên khóc rồi nè! - Ảnh: FB

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Khoảnh khắc đáng yêu của hai nhóc tỳ nhà Lê Phương khiến khán giả phải bật cười - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, con gái Lê Phương khóc mếu máo khi nằm cạnh anh hai. Trong khi đó, Cà Pháo vẫn tỏ ra chiều chuộng em gái với ánh mắt đầy tình yêu thương. Được biết, trong thời gian nghỉ học vì dịch bệnh, Cà Pháo đã lên Sài Gòn chơi với ba mẹ và em gái.

Khoảnh khắc cực nhắng nhít này của bé Bông và Cà Pháo khiến cư dân mạng vô cùng thích thú, bên cạnh đó là những bình luận khen ngợi vẻ xinh xắn của hai anh em: “Ba Kiên mẹ Phương đâu rồi, anh hai cứ chọc em Bông hoài à”, “Hai anh em cưng gì đâu á”, “Chu cha cái mặt khóc mà cũng cưng nữa chớ”, “Anh hai dễ thương quá”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB
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Chọc em vậy thôi chứ anh hai chăm em giỏi lắm - Ảnh: FB

Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng con trai Lê Phương đã ra dáng một người anh lớn khi biết cách phụ mẹ dỗ dành và chơi với em gái. Cậu bé từng khiến không ít khán giả ngạc nhiên khi chăm em ngọt xớt. Điều này khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ cách dạy dỗ con của Lê Phương.

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Cuộc sống của diễn viên Lê Phương bên chồng và hai con trong suốt thời gian ở cữ nhận được sự quan tâm của mọi người.

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