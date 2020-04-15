Lê Phương mách 'bí kíp' giúp bé Cà Pháo có ý thức bảo vệ bản thân trong mùa dịch

Hậu trường 15/04/2020 17:34

Để con trai Cà Pháo hiểu hết về dịch Covid-19, diễn viên Lê Phương đã tốn rất nhiều công sức và không ngừng nhắc nhở cậu bé.

Diễn viên Lê Phương vừa chia sẻ dòng trạng thái nói lên nỗi lòng trong vấn đề bảo vệ sức khỏe cho con trai mùa dịch. Bài viết nhận được sự quan tâm lớn khi chạm vào nỗi lòng của nhiều bà mẹ cùng chung nỗi lo.

Lê Phương tiết lộ, cô đã tìm hiểu về dịch Covid-19 từ những ngày đầu và luôn trong tâm thế đề phòng. Dù vậy, điều cô lo lắng nhất chính là sự vô tư của bé Cà Pháo bởi ở độ tuổi này cậu bé vẫn còn ham chơi.

"Khi mọi người bắt đầu xôn xao về tốc độ lây lan cũng như sự nguy hiểm chết người, rồi truyền nhau những lời dặn dò như thường xuyên rửa tay, không chạm tay vào những vật dụng nơi công cộng như thang máy, tay vịn cầu thang, rồi phải đeo khẩu trang khi đến nơi đông người... thì Phương thật sự lo lắng vì sự vô lo và vô tư của Cà Pháo vô cùng, bởi con khá hiếu động lại rất thích tìm tòi khám phá", Lê Phương chia sẻ.

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Lê Phương chuẩn bị cho con trai kiến thức về dịch Covid-19 - Ảnh: FB

Không chỉ thường xuyên nhắc nhở, cô còn đưa ra những dẫn chứng để con ý thức hơn trong việc bảo vệ bản thân: "Phương kiên nhẫn trò chuyện, giải thích và đưa ra ví dụ cụ thể để giúp con cảm nhận được rõ ràng hơn những nguy hiểm cũng như cách bảo vệ bản thân trong tình hình bệnh dịch hiện tại. Phương đã thử đề cập tới việc không phòng dịch cẩn thận thì có thể sẽ phải bị cách ly xa nhà 14 ngày, là ngay lập tức ảnh hiểu rằng nếu mình bị bệnh sẽ 'xa ba mẹ, không được ở gần người thân, buồn, không có ai chơi với con!' (nguyên văn của anh!).

Và từ lúc Cà Pháo hiểu được dịch bệnh nguy hiểm thế nào, thì anh cũng thích thú hơn khi được tập làm quen với các thói quen mới. Rất mừng là dạo gần đây anh chịu rửa tay thường xuyên mà không cần mẹ Phương nhắc luôn, mỗi lần mẹ hay ai ra ngoài là ảnh cầm cái khẩu trang chạy theo đưa liền, thiệt hông uổng công mẹ ngồi với anh 'tâm sự' cả buổi".

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Ở nhà mùa dịch, gia đình Lê Phương thay phiên cắt tóc cho nhau - Ảnh: FB

Hiện tại, Lê Phương đang sống tại TP. Hồ Chí Minh cùng chồng và con gái. Bé Cà Pháo được ông bà ngoại chăm sóc tại Trà Vinh. Dù bận rộn đến đâu, cô vẫn sắp xếp thời gian về thăm và đưa con trai lên Sài Gòn chơi khi rảnh.

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