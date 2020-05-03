Sau 8 tháng miệt mài giảm cân, diễn viên Lê Phương tự tin đăng ảnh toàn thân, khoe vóc dáng mảnh mai khiến chị em phải xuýt xoa khen ngợi.

Lê Phương là gương mặt quen thuộc của khán giả phim truyền hình. Ngoài khả năng diễn xuất giỏi, cô còn được nhiều người mến mộ bởi ngoại hình xinh đẹp. Chính vì vậy, sau khi mang thai và sinh con thứ 2, nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" từng bị trầm cảm vì tăng cân.

Được biết, cô tăng hơn 20kg trong suốt thai kỳ và chạm mốc 81kg. Sau khi sinh, diễn viên Lê Phương xuống 72kg rồi tăng lên 76kg. Vóc dáng thay đổi nhiều khiến bà mẹ hai con bị chê phát tướng. Là người của công chúng nên việc tăng cân quá nhiều khiến cô gặp không ít áp lực.

Thân hình mũm mĩm của Lê Phương ở 3 tháng đầu sau sinh - Ảnh: FB

Với mong muốn sớm trở lại với phim ảnh, Lê Phương quyết tâm tập luyện và ăn kiêng để lấy lại thân hình mảnh mai ngày xưa. Những cố gắng, nỗ lực của nữ diễn viên cuối cùng cũng nhận lại được thành quả xứng đáng. Giờ đây, cô đã tự tin hơn khi chia sẻ ảnh lên mạng xã hội.

Cô cập nhật hình ảnh trong quá trình giảm cân - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương vừa cập nhật hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi sau sinh chân dài Trà Vinh đăng ảnh toàn thân thế này. Trong ảnh, bà xã Trung Kiên diện áo sơ mi trắng và quần ngắn khoe đôi chân dài thon gọn bất ngờ.

Nữ diễn viên khoe vóc dáng mảnh mai sau 8 tháng sinh nở - Ảnh: FB

Những lời khen mọi người dành cho Lê Phương - Ảnh: FB

Dễ dàng nhận ra, Lê Phương đã giảm cân thành công. Hình ảnh mới nhất của bà mẹ 2 con nhận được cơn mưa lời khen từ mọi người.

Lê Phương hào hứng khoe con gái giống chồng trẻ như đúc, xinh như thiên thần Diễn viên Lê Phương nhận được nhiều lời khen vì chăm con gái quá khéo, mới 8 tháng tuổi nhưng cô bé đã lớn phổng phao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-phat-tuong-sau-sinh-le-phuong-lot-xac-xinh-dep-khoe-dang-thon-gon-khien-ai-nay-deu-khen-357920.html