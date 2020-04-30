Lê Phương hào hứng khoe con gái giống chồng trẻ như đúc, xinh như thiên thần

Diễn viên Lê Phương nhận được nhiều lời khen vì chăm con gái quá khéo, mới 8 tháng tuổi nhưng cô bé đã lớn phổng phao.

Diễn viên Lê Phương chính thức gia nhập hội "bà mẹ bỉm sữa cuồng con" khi trên trang cá nhân luôn tràn ngập hình ảnh của 2 nhóc tỳ. Mới đây, nữ diễn viên phim "Gạo nếp gạo tẻ" thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh con gái đáng yêu. Dù thường xuyên lộ diện trên Facebook cá nhân của mẹ, nhưng mỗi hình ảnh của bé Bông đều khiến mọi người "tan chảy" vì quá dễ thương.

Diện mạo kháu khỉnh của con gái Lê Phương khi vừa tròn 8 tháng tuổi - Ảnh: FB

Trong hình ảnh vừa được chia sẻ, con gái Lê Phương ngồi trên ghế và nở nụ cười rạng rỡ như thiên thần. Được biết, cô bé vừa tròn 8 tháng tuổi và phát triển rất tốt. Nữ diễn viên tiết lộ: “Dạ mẹ Phương cảm ơn cả nhà đã yêu thương con. Con đã mọc được 4 cái răng, đã ngồi được và ăn ngủ trộm vía khá ngoan ạ”.

Con gái là kết quả tình yêu của Lê Phương và Trung Kiên sau 3 năm kết hôn - Ảnh: FB

Hình ảnh con gái Lê Phương phổng phao, kháu khỉnh nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Mọi người dành những lời “có cánh” cho bà mẹ bỉm sữa vì chăm con khéo léo, bé Bông ngày càng mũm mĩm.

Dân mạng cũng nhận xét cô bé càng lớn lại càng giống ba Trung Kiên nhiều hơn: “Giống ba quá trời luôn”, “Chồi ôi! Bông đáng yêu quá à. Mẹ Phương khéo sinh quá y chang ba Kiên nha em”, “Ông Kiên gen mạnh quá! Giống cha như đúc"… Ngay cả Lê Phương cũng thừa nhận và tự hào về điều này: “Y chang ba Kiên á, chị mừng lắm luôn!”.

Qua rồi thời bị chê mập ú, Lê Phương thon gọn bất ngờ, được bạn bè khen nức nở Tích cực giảm cân sau khi sinh con thứ 2, diễn viên Lê Phương lấy lại nhan sắc xinh đẹp, gương mặt thanh tú và được khen hết lời.

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