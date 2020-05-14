Không ngờ con trai riêng của Lê Phương đã lớn thế này, được ba dượng yêu thương hết mực

Hậu trường 14/05/2020 10:24

Bé Cà Pháo - con trai Lê Phương cười hạnh phúc khi được ba mẹ dẫn đi chơi. Ở tuổi lên 8, cậu bé ngày càng ra dáng anh cả chững chạc.

Sau những đổ vỡ trong tình yêu và cuộc hôn nhân đầu tiên, chân dài Trà Vinh đã được bù đắp bên người chồng thứ hai - ca sĩ Trung Kiên. Lê Phương đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên ông xã kém tuổi và 2 con. Cô thường cập nhật về cuộc sống đời thường ngập tràn tiếng cười khiến công chúng ngưỡng mộ.

Mới đây, gia đình nữ diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" vừa có chuyến đi chơi vui vẻ. Vợ chồng cô đưa hai nhóc tỳ đến vườn trái cây của người thân để tận hưởng bầu không khí trong lành.

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Vợ chồng Lê Phương thể hiện tình cảm ngọt ngào khi cùng thu hoạch trái cây - Ảnh: FB

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Cả nhà chụp ảnh lưu niệm, Trung Kiên khoác vai cà Pháo tình cảm. Có thể thấy, hai cha con rất thân thiết với nhau - Ảnh: FB

Cô viết: "Lại là một trải nghiệm thú vị cho hai Pháo. Điều hạnh phúc nhất của mẹ là khi nhìn thấy con hét lên sung sướng, được tự tay hái trái và ăn ngay tại gốc, lại còn thích thú khẳng định "ăn như vậy mới là đẳng cấp nè mẹ"! Mẹ chỉ cần tuổi thơ con trọn vẹn, để trái tim trưởng thành sẽ đầy ắp sự ấm áp và yêu thương".

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Cà Pháo chơi đùa với bé Bông. Những lúc ở nhà, cậu nhóc cũng phụ ba mẹ chăm em gái - Ảnh: FB

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Con trai Lê Phương thích thú khi hòa mình vào thiên nhiên - Ảnh: FB
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Vẻ ngoài cao lớn của cậu bé khiến mọi người trầm trồ, khen ngợi mẹ Phương chăm con trai khéo - Ảnh: FB

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Cà Pháo như một nông dân thực thụ với hình ảnh này - Ảnh: FB

Cả gia đình đã có những phút giây vui đùa, thư giãn sau thời gian ở nhà tránh dịch. Trong ảnh, con trai Lê Phương thích thú trải nghiệm cảm giác tự tay thu hoạch trái cây và ăn tại vườn. Những cuộc đi chơi thế này là cách bà mẹ hai con gắn kết tình cảm của các thành viên trong gia đình.

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Một vài hình ảnh khác của vợ chồng nghệ sĩ trong chuyến đi chơi - Ảnh: FB

Lê Phương và Trung Kiên kết hôn năm 2017. Hiện cặp đôi đã có một con gái chung chào đời vào tháng 8/2019. Trước khi tái hôn, nữ diễn viên có một cậu con trai riêng, sống cùng ông bà ngoại tại Trà Vinh. Vợ chồng nghệ sĩ thường xuyên về quê thăm con. Dù không chung dòng máu, nhưng chồng Lê Phương vẫn hết mực yêu thương và chăm sóc con riêng của vợ. Sắp tới, cô sẽ đưa con trai lên Sài Gòn để gia đình đoàn tụ.

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