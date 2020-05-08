Con trai Lê Phương đập ống heo mua quà sinh nhật tặng ba Kiên, đọc dòng chữ cậu bé viết mà ai nấy đều cảm động

Mới đây, nữ diễn viên Lê Phương bất ngờ chia sẻ loạt ảnh cực tình cảm của bé Cà Pháo và ông xã Trung Kiên lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Cà Pháo mua quà sinh nhật cho ba Kiên bằng tiền bỏ ống heo. Người nhận và người tặng ai cũng hạnh phúc! Mẹ hạnh phúc lây!”.

Cụ thể, con trai Lê Phương đã dùng số tiền bỏ ống heo bấy lâu để mua quà sinh nhật cho ba Trung Kiên. Trên món quà, cậu bé còn nắn nót ghi dòng chữ khiến nhiều người cảm động: “Chúc mừng sinh nhật ba yêu”. Có thể thấy, Cà Pháo đã gửi gắm rất nhiều tình cảm vào món quà nhỏ bé này.

Lời nhắn nhủ đáng yêu của cậu bé - Ảnh: FB

Chiếc bánh kem với dòng chữ ngọt ngào mà Lê Phương chuẩn bị riêng cho ông xã – Ảnh: FB

Đối với con riêng của vợ, Trung Kiên cũng một mực yêu thương chẳng khác gì con ruột. Trong cuộc sống thường ngày, anh cũng là người gần gũi, quan tâm cậu bé nhất. Cả hai thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau như những người bạn. Chính vì vậy, Cà Pháo cũng rất quý mến ba Kiên.

Trung Kiên rất quan tâm đến con riêng của vợ - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi bé Cà Pháo, đồng thời chúc gia đình nữ diễn viên luôn hạnh phúc: “Thương Cà Pháo quá à”, “Cà Pháo tuyệt vời quá”, “Chúc gia đình nhỏ mãi mãi hạnh phúc nha Phương”, “Cà pháo bữa nay nhìn đẹp trai quá”, “Nay người ta trưởng thành rồi chứ không phải bé Pháo ngày nào đâu chị ơi. Người ta tình cảm hơn, ga lăng nhiều hơn”…