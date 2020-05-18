Được chồng trẻ hết mực cưng chiều nhưng Lê Phương vẫn ‘nổi đóa’ vì điều này

Hậu trường 18/05/2020 10:20

Bài đăng “vạch tội” ông xã của nữ diễn viên Lê Phương trên trang Facebook cá nhân đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Từ sau khi kết hôn, nữ diễn viên Lê Phương luôn khiến người khác ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng trẻ. Trên mạng xã hội, không ít lần khán giả phải “đỏ mắt” ghen tỵ trước những khoảnh khắc cưng chiều bà xã hết mực của Trung Kiên.

Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên bỗng nhiên “vạch tội” ông xã trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, Lê Phương cho biết: “Một buổi sáng như mọi ngày: 4h30 thức dậy nấu cháo cho Bông rồi 5h chạy bộ, về nhà đắp mặt dưỡng da. Được một bữa chồng chở đi ăn sáng, uống trà. Rất hí hửng nhờ chồng chụp ảnh, và xem xong thì tụt mood nguyên ngày!”.

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Bài đăng của Lê Phương - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Lê Phương, ông xã cô vì thương vợ vất vả chăm con và luyện tập giảm cân nên tranh thủ dẫn vợ đi hẹn hò, ăn uống ngày chủ nhật. Thậm chí anh chàng còn nhiệt tình giúp vợ chụp ảnh “sống ảo”. Tuy nhiên, vì tay nghề còn non kém nên tác phẩm của chồng Lê Phương lại là bức ảnh vợ nhắm tịt cả hai mắt trông vô cùng hài hước.

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Thành quả của ông xã Trung Kiên khiến khán giả cười bò - Ảnh: FB

Lâu lâu mới có thời gian rảnh hẹn hò với ông xã, ngỡ có bức ảnh “sống ảo” khoe với thiên hạ nhưng thành quả lại chẳng giống ai, Lê Phương không “nổi điên” mới lạ.

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Một số bình luận của người hâm mộ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận trêu chọc Lê Phương: “Anh Kiên chụp hình cũng rất gì và này nọ”, “Người ta chụp hình có tâm vậy còn gì”, “Quả ảnh chất thôi rồi”, “Mẹ Phương được chồng cưng như trứng luôn nà”, “Em vẫn thấy chị đẹp nha Phương ơi”…

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