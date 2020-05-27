Tái xuất sau 9 tháng nghỉ sinh, Lê Phương xinh đẹp tựa nữ thần, thon gọn bất ngờ

Mỹ nhân gốc Trà Vinh "trốn con" đến ủng hộ đồng nghiệp. Đây là lần đầu diễn viên Lê Phương xuất hiện trước truyền thông sau 9 tháng sinh con.

Vóc dáng của diễn viên Lê Phương từng là chủ đề bàn tán của dư luận. Thời điểm mang thai và mới sinh con gái, nữ diễn viên phim "Gạo nếp gạo tẻ" tăng cân nhiều, vóc dáng thay đổi khó nhận ra. Chính Lê Phương cũng bị áp lực, stress trong vấn đề giảm cân sau sinh. Cô nhận về không ít lời chê bai vì vóc dáng mũm mĩm của mình.

Lê Phương tăng gần 20kg sau khi sinh con gái - Ảnh: FB

Vì mong muốn trở lại sân khấu, Lê Phương tích cực tập luyện giảm cân - Ảnh: FB

Sau 9 tháng sinh con, Lê Phương quyết tâm để giảm cân. Nhờ sự động viên của ông xã Trung Kiên và người hâm mộ, cô đã cố gắng không ngừng và nhận được kết quả xứng đáng. Giờ đây, bà mẹ hai con đã tự tin xuất hiện trước truyền thông và công chúng khi lấy lại thân hình mảnh mai ngày nào.

Mới đây, Lê Phương "trốn con" đến sân khấu kịch Hồng Vân ủng hộ người đồng nghiệp thân thiết Nam Cường. Bà mẹ hai con nhận được nhiều lời ngợi khen bởi thần sắc rạng ngời, xinh đẹp. Chân dài Trà Vinh còn gây bất ngờ bởi ngoại hình thanh mảnh, thon gọn sau khi giảm cân thành công.

Sắc vóc thon gọn, tươi tắn của nữ diễn viên sau nhiều tháng giảm cân - Ảnh: FB

Lê Phương trẻ trung ở tuổi 35 sau 2 lần sinh nở - Ảnh: FB

Diễn viên Lê Phương kết hôn lần hai với ca sĩ Trung Kiên vào năm 2017. 3 năm sau đám cưới, cuộc sống của cặp đôi ngày càng viên mãn và có một cô con gái đáng yêu. Dù kém vợ tận 7 tuổi, nhưng chồng Lê Phương luôn thể hiện mình là người đàn ông mẫu mực, hết lòng thương yêu vợ con.

Mấy ai chiều con riêng của vợ được như chồng Lê Phương, nửa đêm vẫn lọ mọ cùng con làm điều này Tuy không chung dòng máu nhưng chồng Lê Phương vẫn hết lòng yêu thương và quan tâm con trai riêng của vợ chẳng khác gì con ruột của mình.

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