Lê Phương khoe ảnh cận mặt như nữ thần, chồng trẻ thốt lên 'đẹp mê hồn'

Sắc vóc của diễn viên Lê Phương sau 9 tháng sinh con khiến mọi người trầm trồ. Cô được ông xã kém tuổi khen nức nở.
- Tái xuất sau 9 tháng nghỉ sinh, Lê Phương xinh đẹp tựa nữ thần, thon gọn bất ngờ
- Mấy ai chiều con riêng của vợ được như chồng Lê Phương, nửa đêm vẫn lọ mọ cùng con làm điều này
Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mới nhất của mình làm mọi người xuýt xoa. Mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" khoe cận gương mặt xinh đẹp, thanh tú sau nhiều tháng miệt mài giảm cân. Sau khi lấy lại vóc dáng, Lê Phương chăm đăng ảnh lên trang cá nhân và được mọi người khen ngợi hết lời.
Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, bức ảnh cận mặt Lê Phương nhận về hơn 20 ngàn lượt like cùng vô số bình luận. Hầu hết mọi người dành lời ngợi khen cho nhan sắc của bà mẹ hai con. Ở tuổi 35 và trải qua 2 lần "vượt cạn", Lê Phương vẫn giữ được sự trẻ trung và rạng rỡ như thuở còn son rỗi. Dưới bài viết, ông xã Trung Kiên cũng dành những lời "có cánh" tặng vợ: "Đẹp mê hồn luôn á". Trước lời khen ngọt ngào của ông xã, cô thích thú đáp: "Rớt nước mắt".
Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, diễn viên Lê Phương tìm được hạnh phúc mới bên ca sĩ Trung Kiên. Dù kém vợ tận 7 tuổi nhưng nam ca sĩ luôn chứng minh mình là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con hết mực. Hiện Lê Phương và Trung Kiên đã có một cô con gái chung kháu khỉnh sau 3 năm chung sống. Chồng Lê Phương cũng hết lòng chăm sóc và quan tâm con trai riêng của vợ, bé Cà Pháo.