Lê Phương khoe ảnh cận mặt như nữ thần, chồng trẻ thốt lên 'đẹp mê hồn'

Sắc vóc của diễn viên Lê Phương sau 9 tháng sinh con khiến mọi người trầm trồ. Cô được ông xã kém tuổi khen nức nở.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh mới nhất của mình làm mọi người xuýt xoa. Mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" khoe cận gương mặt xinh đẹp, thanh tú sau nhiều tháng miệt mài giảm cân. Sau khi lấy lại vóc dáng, Lê Phương chăm đăng ảnh lên trang cá nhân và được mọi người khen ngợi hết lời.

Lê Phương khoe ảnh chụp cận mặt khiến nhiều chị em 'phát hờn' vì quá đẹp - Ảnh: FB

Nữ diễn viên 'lột xác' ngoạn mục so với vài tháng trước - Ảnh: FB

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải, bức ảnh cận mặt Lê Phương nhận về hơn 20 ngàn lượt like cùng vô số bình luận. Hầu hết mọi người dành lời ngợi khen cho nhan sắc của bà mẹ hai con. Ở tuổi 35 và trải qua 2 lần "vượt cạn", Lê Phương vẫn giữ được sự trẻ trung và rạng rỡ như thuở còn son rỗi. Dưới bài viết, ông xã Trung Kiên cũng dành những lời "có cánh" tặng vợ: "Đẹp mê hồn luôn á". Trước lời khen ngọt ngào của ông xã, cô thích thú đáp: "Rớt nước mắt".

Trung Kiên được khen vì khéo nịnh làm vợ vui - Ảnh: FB

Cuộc sống viên mãn của Lê Phương và Trung Kiên bên 2 con. Sắp tới, cô sẽ đón bé Cà Pháo lên thành phố sống chung - Ảnh: FB

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, diễn viên Lê Phương tìm được hạnh phúc mới bên ca sĩ Trung Kiên. Dù kém vợ tận 7 tuổi nhưng nam ca sĩ luôn chứng minh mình là người đàn ông của gia đình, yêu thương vợ con hết mực. Hiện Lê Phương và Trung Kiên đã có một cô con gái chung kháu khỉnh sau 3 năm chung sống. Chồng Lê Phương cũng hết lòng chăm sóc và quan tâm con trai riêng của vợ, bé Cà Pháo.

Con gái tròn 9 tháng tuổi, Lê Phương cũng kịp lấy lại vóc dáng thon gọn, ai nhìn cũng mê Diễn viên Lê Phương được bạn bè và fan hâm mộ hết lời ngợi khen khi lấy lại nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn như ngày còn son rỗi.

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