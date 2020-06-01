Lê Phương khoe ảnh gia đình hạnh phúc, bé Cà Pháo quấn quýt ba dượng không rời

Dù không chung dòng máu nhưng chồng diễn viên Lê Phương - ca sĩ Trung Kiên vẫn hết lòng yêu thương và chăm sóc con trai riêng của vợ.
- Tái xuất sau 9 tháng nghỉ sinh, Lê Phương xinh đẹp tựa nữ thần, thon gọn bất ngờ
- Mấy ai chiều con riêng của vợ được như chồng Lê Phương, nửa đêm vẫn lọ mọ cùng con làm điều này
Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương vừa đăng tải loạt ảnh cả gia đình cùng đi chơi vui vẻ. Cô và ông xã sắp xếp đưa bé Cà Pháo đi du lịch biển mừng Quốc tế Thiếu nhi: "Ngày này mấy năm trước là anh Hai đã dự tổng kết và nghỉ hè rồi. Năm nay do dịch nên phải học bù, Ba Mẹ tranh thủ mót hè cho Hai. Cuối tuần đi biển, chơi sớm 1/6 rồi về học chăm con nhé!".
Qua hình ảnh được đăng tải, có thể thấy cả gia đình đã có một chuyến đi vô cùng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Bé Cà Pháo quấn quýt ba dượng không rời, hai cha con rất thân thiết với nhau.
Bức ảnh gia đình Lê Phương sum họp nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Bên cạnh lời chúc hạnh phúc, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" được ngợi khen hết lời bởi nhan sắc xinh đẹp, thon gọn sau sinh.
Lê Phương và Trung Kiên kết hôn vào năm 2017 sau thời gian hẹn hò. Hiện tại, cặp đôi đã có một cô con gái chung xinh xắn, đáng yêu. Sắp tới đây, bà mẹ hai con dự định đón Cà Pháo lên sống cùng. Hiện cậu bé vẫn được ông bà ngoại chăm sóc tại Trà Vinh.