Lê Phương khoe ảnh gia đình hạnh phúc, bé Cà Pháo quấn quýt ba dượng không rời

Hậu trường 01/06/2020 10:18

Dù không chung dòng máu nhưng chồng diễn viên Lê Phương - ca sĩ Trung Kiên vẫn hết lòng yêu thương và chăm sóc con trai riêng của vợ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lê Phương vừa đăng tải loạt ảnh cả gia đình cùng đi chơi vui vẻ. Cô và ông xã sắp xếp đưa bé Cà Pháo đi du lịch biển mừng Quốc tế Thiếu nhi: "Ngày này mấy năm trước là anh Hai đã dự tổng kết và nghỉ hè rồi. Năm nay do dịch nên phải học bù, Ba Mẹ tranh thủ mót hè cho Hai. Cuối tuần đi biển, chơi sớm 1/6 rồi về học chăm con nhé!".

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Vợ chồng Lê Phương tranh thủ đưa con trai đi chơi trước khi cậu bé quay lại với trường học - Ảnh: FB

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Hai cha con có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Trung Kiên chăm sóc bé Cà Pháo như con ruột - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được đăng tải, có thể thấy cả gia đình đã có một chuyến đi vô cùng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Bé Cà Pháo quấn quýt ba dượng không rời, hai cha con rất thân thiết với nhau.

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Nữ diễn viên được khen thừa hưởng nét đẹp từ mẹ ruột - Ảnh: FB
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Bé Bông được ba mẹ cho theo cùng - Ảnh: FB

Bức ảnh gia đình Lê Phương sum họp nhận được sự quan tâm lớn của mọi người. Bên cạnh lời chúc hạnh phúc, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" được ngợi khen hết lời bởi nhan sắc xinh đẹp, thon gọn sau sinh.

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Cô chụp ảnh cận mặt khoe nhan sắc rạng ngời sau 2 lần sinh nở - Ảnh: FB

Lê Phương và Trung Kiên kết hôn vào năm 2017 sau thời gian hẹn hò. Hiện tại, cặp đôi đã có một cô con gái chung xinh xắn, đáng yêu. Sắp tới đây, bà mẹ hai con dự định đón Cà Pháo lên sống cùng. Hiện cậu bé vẫn được ông bà ngoại chăm sóc tại Trà Vinh.

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Sắc vóc của diễn viên Lê Phương sau 9 tháng sinh con khiến mọi người trầm trồ. Cô được ông xã kém tuổi khen nức nở.

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