Dự tiệc sinh nhật bạn thân, Lê Phương tự tin khoe nhan sắc như thiếu nữ bên chồng trẻ

Hậu giảm cân, nữ diễn viên Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc và nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Trải qua quãng thời gian áp lực vì tăng cân sau sinh, nữ diễn viên Lê Phương đã lấy lại được vóc dáng thon gọn nhờ nỗ lực của bản thân và sự động viên từ gia đình.

Sau 9 tháng sinh con, Lê Phương đã dần lấy lại vóc dáng thon gọn - Ảnh: FB

Hậu giảm cân, người đẹp ngày càng trở nên tự tin hơn, cô liên tục khoe những khoảnh khắc đời thường xinh đẹp đến khán giả.

Cách đây ít giờ, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” vừa chia sẻ loạt ảnh mới nhất lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Happy Birthday! Luôn vui và hạnh phúc như bây giờ nha bạn già Đặng Trọng Minh Châu! Không biết nói gì hết, chỉ biết cần gì cứ gọi nha!”.

Lê Phương vô cùng xinh đẹp khi đứng cạnh chồng trẻ - Ảnh: FB

Theo đó, Lê Phương đã cùng ông xã Trung Kiên đến dự tiệc sinh nhật của nhà thiết kế Minh Châu – người bạn vô cùng thân thiết với cô. Qua hình ảnh đăng tải, nữ diễn viên diện áo thun trắng kết hợp với quần jeans đầy trẻ trung và năng động. Đặc biệt, vóc dáng thon gọn của bà mẹ 2 con khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Nhan sắc của nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời khen ngợi – Ảnh: FB

Nhiều khán giả mong mỏi Lê Phương sẽ sớm trở lại với các dự án phim ảnh – Ảnh: FB

Lê Phương không ngại đọ sắc bên Thanh Trúc - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ không ngừng trầm trồ, xuýt xoa trước nhan sắc của Lê Phương: “Chị Phương xinh quá”, “Giờ chị ốm thấy sợ luôn, ngưỡng mộ ghê”, “Ôi chị Phương lấy lại dáng đẹp quá luôn ạ, gái 2 con càng nhìn càng mê nha”, “Lê Phương nay mi nhon lại rồi”, “Chị Phương đẹp xỉu luôn á”…

Hình ảnh mới nhất của Lê Phương hậu giảm cân gây ngỡ ngàng vì trẻ đẹp như thiếu nữ Hậu giảm cân, không chỉ lột xác về ngoại hình, gu thời trang của nữ diễn viên Lê Phương cũng trẻ trung như thiếu nữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-tiec-sinh-nhat-ban-than-le-phuong-tu-tin-khoe-nhan-sac-nhu-thieu-nu-ben-chong-tre-361127.html