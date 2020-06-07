Dự tiệc sinh nhật bạn thân, Lê Phương tự tin khoe nhan sắc như thiếu nữ bên chồng trẻ

Hậu giảm cân, nữ diễn viên Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc và nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.
- Bị mỉa mai không kiếm nổi tấm chồng hẳn hoi, chồng trẻ 'xấu không tả', Lê Phương phản ứng gay gắt
- Lê Phương khoe ảnh gia đình hạnh phúc, bé Cà Pháo quấn quýt ba dượng không rời
Trải qua quãng thời gian áp lực vì tăng cân sau sinh, nữ diễn viên Lê Phương đã lấy lại được vóc dáng thon gọn nhờ nỗ lực của bản thân và sự động viên từ gia đình.
Hậu giảm cân, người đẹp ngày càng trở nên tự tin hơn, cô liên tục khoe những khoảnh khắc đời thường xinh đẹp đến khán giả.
Cách đây ít giờ, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” vừa chia sẻ loạt ảnh mới nhất lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Happy Birthday! Luôn vui và hạnh phúc như bây giờ nha bạn già Đặng Trọng Minh Châu! Không biết nói gì hết, chỉ biết cần gì cứ gọi nha!”.
Theo đó, Lê Phương đã cùng ông xã Trung Kiên đến dự tiệc sinh nhật của nhà thiết kế Minh Châu – người bạn vô cùng thân thiết với cô. Qua hình ảnh đăng tải, nữ diễn viên diện áo thun trắng kết hợp với quần jeans đầy trẻ trung và năng động. Đặc biệt, vóc dáng thon gọn của bà mẹ 2 con khiến nhiều người phải ghen tỵ.
Dưới bài đăng, người hâm mộ không ngừng trầm trồ, xuýt xoa trước nhan sắc của Lê Phương: “Chị Phương xinh quá”, “Giờ chị ốm thấy sợ luôn, ngưỡng mộ ghê”, “Ôi chị Phương lấy lại dáng đẹp quá luôn ạ, gái 2 con càng nhìn càng mê nha”, “Lê Phương nay mi nhon lại rồi”, “Chị Phương đẹp xỉu luôn á”…