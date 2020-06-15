Lê Phương đăng ảnh lúc mới sinh và sau khi giảm gần 30kg mỡ, lột xác 'thần kỳ' khiến ai cũng trầm trồ

Hậu trường 15/06/2020 14:57

Từng ám ảnh vấn đề cân nặng sau khi sinh con gái, nhưng hiện tại, diễn viên Lê Phương đã giảm cân thành công, lấy lại vóc dáng nuột nà.

Là người của công chúng nên với diễn viên Lê Phương, nhan sắc và vóc dáng vô cùng quan trọng. Cũng vì điều này mà sau khi sinh con gái vào tháng 8/2019, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" đã bị stress nặng. Theo chia sẻ, trong thời gian mang thai và sinh con, cô tăng gần 30kg, chạm mốc kỷ lục 80kg.

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Sau sinh, Lê Phương bị chê bai về ngoại hình - Ảnh: FB

Thời điểm này, bà mẹ bỉm sữa nhận về không ít lời chê bai, mỉa mai vì thân hình tăng cân nhiều. Vóc dáng của Lê Phương thay đổi khó nhận ra. Thời gian đầu sau sinh, bà mẹ hai con gặp khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng vì cô muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Nữ diễn viên cũng hạn chế đăng ảnh lên trang cá nhân vì ngại dư luận. 

Thế nhưng sau 9 tháng sinh nở, chân dài Trà Vinh đã "lột xác" bất ngờ. Tạm biệt thân hình mũm mĩm cùng những lời chê bai, Lê Phương tự tin khoe body thanh mảnh trước ống kính.

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Nhan sắc hiện tại của bà mẹ hai con khiến ai nấy đều xuýt xoa vì quá xinh - Ảnh: FB
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Cô thường chia sẻ về quá trình giảm cân lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Mới đây, Lê Phương hào hứng khoe bức ảnh lúc mới sinh và vóc dáng hiện tại sau 9 tháng miệt mài giảm cân. Nữ diễn viên tự tin viết: "Hôm qua em đi gym về. 30 ký mỡ bay đi khá nhiều. Các mẹ bỉm sữa lạc quan lên nào".

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Hình ảnh trước và sau khi giảm gần 30kg được Lê Phương đăng tải - Ảnh: FB

Hình ảnh kèm lời động viên của Lê Phương dành cho hội chị em bỉm sữa nhanh chóng nhận về hơn 15 ngàn lượt like và vô số bình luận. Mọi người khen ngợi sắc vóc của bà mẹ hai con và chúc mừng cô giảm cân thành công. Không ít chị em còn bày tỏ sự ngưỡng mộ và xem Lê Phương là động lực để giảm cân.

Dự tiệc sinh nhật bạn thân, Lê Phương tự tin khoe nhan sắc như thiếu nữ bên chồng trẻ

Dự tiệc sinh nhật bạn thân, Lê Phương tự tin khoe nhan sắc như thiếu nữ bên chồng trẻ

Hậu giảm cân, nữ diễn viên Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc và nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng.

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