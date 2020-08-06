Đáng yêu như 2 nhóc tỳ nhà diva Hồng Nhung, bày đủ trò chơi trong khu cách ly để tự giải trí

Hậu trường 06/08/2020 13:56

Hình ảnh mới nhất của 2 bé Tôm và Tép nhà Hồng Nhung trên trang cá nhân khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Sau khi trở về từ Mỹ, ca sĩ Hồng Nhung cùng hai bé Tôm và Tép đã được đưa đến khu cách ly tập trung tại doanh trại quân đội ở Quảng Ninh. Theo đó, 3 mẹ con nàng Bống sẽ thực hiện cách ly trong 14 ngày theo quy định.

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Sau khi khai báo y tế đầy đủ, mẹ con Hồng Nhung được đưa đến khu cách ly tập trung - Ảnh: FB

Trong khoảng thời gian này, giọng ca “Papa” vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh của 3 mẹ con đến khán giả. Mới đây nhất, nữ ca sĩ vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc cực đáng yêu của Tôm và Tép lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Rảnh quá, anh hai cháu đi bowling”.

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Tôm bày trò chơi cực sáng tạo - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, quý tử nhà Hồng Nhung đã tự thiết kế trò chơi bowling bằng cách tận dụng những chai nước và quả bưởi. Sự sáng tạo của cậu bé nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Hết bày trò chơi vận động, hai anh em Tôm và Tép lại cùng nhau vẽ tranh. Có thể thấy, dù phải thay đổi môi trường sống đột ngột nhưng cặp song sinh nhà Hồng Nhung vẫn vô cùng vui vẻ.

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Khoảnh khắc đáng yêu của hai anh em - Ảnh: FB

Trước đó, Hồng Nhung cho biết 2 con thích nghi rất nhanh với khu cách ly. Thậm chí, Tôm còn gọi nơi ở mới của 3 mẹ con là “cách ly 5 sao”.

Những khoảnh khắc đời thường đầy giản dị, gần gũi của mẹ con Hồng Nhung khiến người hâm mộ không khỏi thích thú: Ba mẹ con luôn đầy năng lượng tích cực”, “Giá mà có loại pin để tích lũy năng lượng của mẹ con nhà Tôm Tép”, “Yêu cả 3 mẹ con”, “Cố lên gia đình Bống ơi”, “Mẹ con Bống bình an nhé, nhanh lên còn về làm show”…

Hình ảnh diva Hồng Nhung 'đầu bù tóc rối' ngồi xổm giặt đồ trong khu cách ly, bất ngờ với mặt mộc của cô

Hình ảnh diva Hồng Nhung 'đầu bù tóc rối' ngồi xổm giặt đồ trong khu cách ly, bất ngờ với mặt mộc của cô

Hiện diva Hồng Nhung và hai con song sinh đang cách ly 14 ngày tại Quảng Ninh. Cuộc sống của mẹ con "cô Bống" thu hút sự quan tâm của mọi người.

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Từ khóa:   ca sĩ Hồng Nhung Tôm và Tép con Hồng Nhung

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