Hồng Nhung cập nhật ảnh 2 con tại nơi cách ly tập trung, Tôm hài lòng phong đây là 'cách ly 5 sao'

Sau khi đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, diva Hồng Nhung và các con đang được cách ly tập trung 14 ngày trước khi trở lại với cuộc sống thường ngày.

Sau nhiều tháng bị kẹt ở Mỹ vì dịch Covid-19, diva Hồng Nhung và 2 con đã về đến Việt Nam. Sau khi xuống máy bay, mẹ con nhà "Bống" đang thực hiện cách ly 14 ngày tại doanh trại quân đội ở Quảng Ninh.

Hồng Nhung và 2 con được đưa đi cách ly sau khi về nước - Ảnh: FB

Mới đây, nữ diva gây chú ý khi cập nhật những hình ảnh đầu tiên của Tôm và Tép tại khu cách ly. Hồng Nhung chia sẻ, với hai con đây là một trải nghiệm quý giá.

Hình ảnh của hai bé Tôm và Tép vừa được Hồng Nhung đăng tải - Ảnh: FB

Diva Hồng Nhung chia sẻ trên trang cá nhân: "Chúng con Tôm và Tép - 8 tuổi, hiện đang cách ly trong Doanh trại Quân đội của Trung đoàn 244, Uông Bí, Quảng Ninh.

Xin cám ơn các cô chú bộ đội đã yêu thương và chăm sóc cho chúng con. Tép con thích món trứng đúc thịt của nhà bếp, và Tôm phong nơi đây là "cách ly 5 sao"!

Một trải nghiệm để đời vô cùng quý báu cho hai con. Sự trưởng thành từ thực tế, giúp xây dựng nhân cách và nhận thức về cuộc sống với nhiều cung bậc, và thử thách muôn màu...".

Dưới bài viết, mọi người chúc mừng Hồng Nhung và hai con đã về đến Việt Nam. Khán giả hi vọng sớm gặp lại cô trên sân khấu trong thời gian tới.

Con gái Hồng Nhung vui vẻ thưởng thức phần cơm được cung cấp - Ảnh: FB

Bé Tôm hài lòng và phong đây là nơi 'cách ly 5 sao' - Ảnh: FB

Đầu năm 2020, Hồng Nhung đưa Tôm và Tép sang Mỹ chơi 2 tuần. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Mỹ nên 3 mẹ con bị kẹt ở đây gần nửa năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-nhung-cap-nhat-anh-2-con-tai-noi-cach-ly-tap-trung-tom-hai-long-phong-day-la-cach-ly-5-sao-373568.html