Đăng status đầy ẩn ý, Phi Thanh Vân vướng nghi án chia tay bạn trai đại gia giàu có

Hậu trường 04/01/2018 14:30

Công khai tình cảm chưa bao lâu, Phi Thanh Vân đã vướng nghi án “đường ai nấy đi” với bạn trai doanh nhân thành đạt Triệu Văn Dương.

Cách đây không lâu, Phi Thanh Vân khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện tình tứ bên cạnh một người đàn ông lạ mặt trong một sự kiện từ thiện tại TP. Hồ Chí Minh. Trước sự hiếu kỳ của công chúng, “Nữ hoàng dao kéo” cho biết đó chính là bạn trai mới của mình. Anh là Triệu Văn Dương, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc một tổ chức giáo dục.

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Phi Thanh Vân công khai danh tính bạn trai mới với công chúng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mặn nồng chưa được bao lâu, mới đây nữ diễn viên Cô gái xấu xí bất ngờ đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân nói về triết lý cuộc sống khiến dân mạng xôn xao bàn tán. 

Cô viết: “Khi thấy đối phương bắt đầu nổi cáu thì bạn hãy kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu nói vui nào đó.

Khi tranh luận với một người, bạn cần định hướng để sau cuộc tranh cãi, bạn sẽ có thêm một người bạn.

Đừng bao giờ cố tranh cãi với người ở cấp cao hơn, mà hãy trình bày rõ ý kiến của mình bằng sự khiêm tốn.

Tranh cãi là một trò chơi của hai người hay hai nhóm người nhưng trò chơi này thường không có bên nào thắng cuộc cả.

Nguyên tắc: Cách giải quyết tranh cãi tốt nhất là đừng để nó xảy ra”. 

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"Nữ hoàng dao kéo" vướng nghi án đã chia tay bạn trai đại gia sau khi đăng trạng thái đầy ẩn ý - Ảnh: FBNV

Có thể thấy, những triết lý mà người đẹp này sưu tầm đều nói về cách cư xử khi có tranh luận, cãi vã. Điều này khiến nhiều người suy đoán Phi Thanh Vân đã chia tay hoặc xảy ra tranh cãi với bạn trai.

Đăng status đầy ẩn ý, Phi Thanh Vân vướng nghi án chia tay bạn trai đại gia giàu có - Ảnh 3
Bên dưới bài viết, nhiều fan gửi lời động viên đến nữ diễn viên - Ảnh: FBNV
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Người đẹp nhận được rất nhiều tình cảm của cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Nóng: Công ty của Phi Thanh Vân sản xuất mỹ phẩm trái phép, không hợp tác với thanh tra y tế

Nóng: Công ty của Phi Thanh Vân sản xuất mỹ phẩm trái phép, không hợp tác với thanh tra y tế

Phát hiện sai phạm, Thanh tra Sở Y tế TP. HCM đã mời đại diện Công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân lên làm việc vào ngày 29/12/2017. Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra đến trụ sở công ty kiểm kê hàng hóa xử lý thì công ty khóa cửa và không hợp tác.

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