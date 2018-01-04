Đăng status đầy ẩn ý, Phi Thanh Vân vướng nghi án chia tay bạn trai đại gia giàu có

Công khai tình cảm chưa bao lâu, Phi Thanh Vân đã vướng nghi án “đường ai nấy đi” với bạn trai doanh nhân thành đạt Triệu Văn Dương.
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Cách đây không lâu, Phi Thanh Vân khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện tình tứ bên cạnh một người đàn ông lạ mặt trong một sự kiện từ thiện tại TP. Hồ Chí Minh. Trước sự hiếu kỳ của công chúng, “Nữ hoàng dao kéo” cho biết đó chính là bạn trai mới của mình. Anh là Triệu Văn Dương, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc một tổ chức giáo dục.
Tuy nhiên, mặn nồng chưa được bao lâu, mới đây nữ diễn viên Cô gái xấu xí bất ngờ đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân nói về triết lý cuộc sống khiến dân mạng xôn xao bàn tán.
Cô viết: “Khi thấy đối phương bắt đầu nổi cáu thì bạn hãy kết thúc cuộc tranh luận bằng một câu nói vui nào đó.
Khi tranh luận với một người, bạn cần định hướng để sau cuộc tranh cãi, bạn sẽ có thêm một người bạn.
Đừng bao giờ cố tranh cãi với người ở cấp cao hơn, mà hãy trình bày rõ ý kiến của mình bằng sự khiêm tốn.
Tranh cãi là một trò chơi của hai người hay hai nhóm người nhưng trò chơi này thường không có bên nào thắng cuộc cả.
Nguyên tắc: Cách giải quyết tranh cãi tốt nhất là đừng để nó xảy ra”.
Có thể thấy, những triết lý mà người đẹp này sưu tầm đều nói về cách cư xử khi có tranh luận, cãi vã. Điều này khiến nhiều người suy đoán Phi Thanh Vân đã chia tay hoặc xảy ra tranh cãi với bạn trai.