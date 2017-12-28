'Thót tim' nhìn Phi Thanh Vân diện váy ngắn cũn cỡn đăng đàn nói về triết lý cuộc sống

Mới đây, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân đã đăng tải loạt ảnh cô diện bộ váy đen tuyền ngắn cũn cỡn khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt.

Đáng chú ý là bên cạnh loạt ảnh đốt mắt người nhìn đó, người đẹp lại một lần nữa chia sẻ những nội dung thuyết giảng, triết lý về những giá trị sống, về những đạo lý mà con người cần biết để mang lại sự bình an cho tâm hồn.