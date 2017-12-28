'Thót tim' nhìn Phi Thanh Vân diện váy ngắn cũn cỡn đăng đàn nói về triết lý cuộc sống

Hậu trường 28/12/2017 12:18

Phi Thanh Vân diện váy siêu ngắn khoe đôi chân dài "đốt mắt" người nhìn và lại tiếp tục chia sẻ những triết lý về cuộc sống.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân đã đăng tải loạt ảnh cô diện bộ váy đen tuyền ngắn cũn cỡn khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt.

Đáng chú ý là bên cạnh loạt ảnh đốt mắt người nhìn đó, người đẹp lại một lần nữa chia sẻ những nội dung thuyết giảng, triết lý về những giá trị sống, về những đạo lý mà con người cần biết để mang lại sự bình an cho tâm hồn.

Cụ thể, "Nữ hoàng dao kéo" viết:

"Đừng quá ham sân si và thắng thua trong cuộc sống, vì điều tuyệt vời nhất là bình an trong tâm hồn. Hãy trân quý mọi người nếu như bạn muốn mọi người trân quý bạn".

'Thót tim' nhìn Phi Thanh Vân diện váy ngắn cũn cỡn đăng đàn nói về triết lý cuộc sống - Ảnh 1
Sau khi có được danh hiệu hoa hậu, Phi Thanh Vân càng thêm tự tin về nhan sắc và thân hình dao kéo của mình - Ảnh: FBNV
'Thót tim' nhìn Phi Thanh Vân diện váy ngắn cũn cỡn đăng đàn nói về triết lý cuộc sống - Ảnh 2
Nữ diễn viên không ngần ngại diện bộ váy siêu ngắn để khoe đôi chân dài quyến rũ - Ảnh: FBNV
'Thót tim' nhìn Phi Thanh Vân diện váy ngắn cũn cỡn đăng đàn nói về triết lý cuộc sống - Ảnh 3
Chính vì quá ngắn nên chiếc váy dường như không đủ sức che phủ hoàn toàn vòng 3 khủng của người đẹp - Ảnh: FBNV
'Thót tim' nhìn Phi Thanh Vân diện váy ngắn cũn cỡn đăng đàn nói về triết lý cuộc sống - Ảnh 4
Vòng 3 lấp ló dưới lớp váy mỏng làm không ít người "thót tim" - Ảnh: FBNV
'Thót tim' nhìn Phi Thanh Vân diện váy ngắn cũn cỡn đăng đàn nói về triết lý cuộc sống - Ảnh 5
Giờ đây, nữ diễn viên Cô gái xấu xí không còn gây chú ý bằng những phát ngôn gây sốc mà thay vào đó là những chia sẻ  triết lý sống rất có ý nghĩa - Ảnh: FBNV
'Thót tim' nhìn Phi Thanh Vân diện váy ngắn cũn cỡn đăng đàn nói về triết lý cuộc sống - Ảnh 6
Sự thay đổi tích cực này đã giúp Phi Thanh Vân có được nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như ngày càng nhận được sự yêu mến từ khán giả - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi người đẹp chia sẻ, đông đảo khán giả đã lại nhiều lời khen ngợi nhan sắc cũng như tán thành quan điểm sống của Phi Thanh Vân.

Một khán giả viết: "Mình thích thì mình làm thôi. Miễn tâm hồn mình trong sáng và không lo nghĩ. Cứ như vậy đi chị. Đời mà, mình đẹp hơn thì họ ghét, mình nghèo thì họ khinh, mình xấu họ chê. Thế gian miệng đời gian ác".

'Thót tim' nhìn Phi Thanh Vân diện váy ngắn cũn cỡn đăng đàn nói về triết lý cuộc sống - Ảnh 7
Chia sẻ của Phi Thanh Vân nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Kinh hãi nghe Phi Thanh Vân nói về ca phẫu thuật nửa tỷ: 'Tháo băng ra, tôi tưởng họ cắt đầu mình gắn vào cơ thể khác'

Kinh hãi nghe Phi Thanh Vân nói về ca phẫu thuật nửa tỷ: 'Tháo băng ra, tôi tưởng họ cắt đầu mình gắn vào cơ thể khác'

Bị chỉ trích vì độn vòng 1 lẫn vòng 3 quá đà, song Phi Thanh Vân cho biết cô rất hài lòng với bàn tay phù phép của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

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