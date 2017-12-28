'Thót tim' nhìn Phi Thanh Vân diện váy ngắn cũn cỡn đăng đàn nói về triết lý cuộc sống

Phi Thanh Vân diện váy siêu ngắn khoe đôi chân dài "đốt mắt" người nhìn và lại tiếp tục chia sẻ những triết lý về cuộc sống.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân đã đăng tải loạt ảnh cô diện bộ váy đen tuyền ngắn cũn cỡn khiến ai nhìn cũng phải đỏ mặt.
Đáng chú ý là bên cạnh loạt ảnh đốt mắt người nhìn đó, người đẹp lại một lần nữa chia sẻ những nội dung thuyết giảng, triết lý về những giá trị sống, về những đạo lý mà con người cần biết để mang lại sự bình an cho tâm hồn.
Cụ thể, "Nữ hoàng dao kéo" viết:
"Đừng quá ham sân si và thắng thua trong cuộc sống, vì điều tuyệt vời nhất là bình an trong tâm hồn. Hãy trân quý mọi người nếu như bạn muốn mọi người trân quý bạn".
Ngay sau khi người đẹp chia sẻ, đông đảo khán giả đã lại nhiều lời khen ngợi nhan sắc cũng như tán thành quan điểm sống của Phi Thanh Vân.
Một khán giả viết: "Mình thích thì mình làm thôi. Miễn tâm hồn mình trong sáng và không lo nghĩ. Cứ như vậy đi chị. Đời mà, mình đẹp hơn thì họ ghét, mình nghèo thì họ khinh, mình xấu họ chê. Thế gian miệng đời gian ác".