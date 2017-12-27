Kinh hãi nghe Phi Thanh Vân nói về ca phẫu thuật nửa tỷ: 'Tháo băng ra, tôi tưởng họ cắt đầu mình gắn vào cơ thể khác'

Hậu trường 27/12/2017 17:14

Bị chỉ trích vì độn vòng 1 lẫn vòng 3 quá đà, song Phi Thanh Vân cho biết cô rất hài lòng với bàn tay phù phép của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.

Tham gia showbiz đã nhiều năm nhưng Phi Thanh Vân vẫn luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Người đẹp sinh năm 1982 ít khi hoạt động nghệ thuật nhưng lại thường xuyên gây tranh cãi bởi những scandal quanh chuyện đời tư.

Không chỉ gây ồn ào với những cuộc hôn nhân chóng vánh, “Nữ hoàng dao kéo” còn gây choáng khi sẵn sàng đầu tư tiền tỷ để “đập đi xây lại” toàn bộ thân hình. Mỗi lần chia sẻ ảnh, bà mẹ đơn thân lại khiến nhiều người tá hỏa với những bộ trang phục kiệm vải, phô trọn vóc dáng “nảy nở” sau 15 lần phẫu thuật.

Kinh hãi nghe Phi Thanh Vân nói về ca phẫu thuật nửa tỷ: 'Tháo băng ra, tôi tưởng họ cắt đầu mình gắn vào cơ thể khác' - Ảnh 1
Sau 15 lần phẫu thuật, Phi Thanh Vân vô cùng hài lòng với thân hình hiện tại của mình - Ảnh: Internet

Có thể nói, Phi Thanh Vân là mỹ nhân giỏi chịu đau nhất trong showbiz Việt. Mới đây, chia sẻ trên báo Dân Việt về lần phẫu thuật ngốn hơn nửa tỷ đồng, giọng ca Da nâu tiết lộ rằng cô đã rất choáng sau khi tháo băng ra khỏi cơ thể. Dù có thân hình bị cho là biến dạng, nữ ca sĩ vẫn tự tin khẳng định mình có vòng 1 và vòng 3 đẹp nhất trong showbiz.

“Đây là ca phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhất Việt Nam. Khi tháo băng ra tôi cảm giác như họ cắt đầu tôi và ráp vào một cơ thể khác. Số đo 3 vòng của tôi hiện là 93 - 60 - 104cm. Đây không phải là số đo chuẩn của Việt Nam hay thế giới nhưng xét trong giới showbiz, vòng 1 và vòng 3 của tôi có thể nói là đẹp nhất.

Vòng 2 thì tôi miễn bàn vì có nhiều siêu mẫu, bạn trẻ chưa trải qua hôn nhân gia đình, sinh con thì có vòng eo con kiến là điều bình thường” - Phi Thanh Vân cho hay.

Kinh hãi nghe Phi Thanh Vân nói về ca phẫu thuật nửa tỷ: 'Tháo băng ra, tôi tưởng họ cắt đầu mình gắn vào cơ thể khác' - Ảnh 2
Phi Thanh Vân khẳng định, không có ai trong showbiz Việt có vòng 1 và vòng 3 đẹp hơn cô - Ảnh: Internet

Tuy bị gắn mác là nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nhưng “Nữ hoàng dao kéo” vẫn rất trân trọng nét đẹp nhân cách. Cô cho rằng, dung mạo bên ngoài không thể nói lên giá trị của một con người.

“Nếu như một người phụ nữ xấu hay nhan sắc bình thường nhưng họ có tâm hồn và đạo đức tốt thì đó là một người phụ nữ tuyệt vời. Một người phụ nữ đẹp, ưa nhìn, có đạo đức tốt, biết sống vì mình vì mọi người thì có phải là mẫu người biết bao nhiêu cô gái khao khát được như thế, biết bao cánh mày râu muốn lấy họ về làm vợ... Còn một người phụ nữ đẹp nhưng không có đức - tâm - tài thì tất nhiên đó là một sự khiếm khuyết nặng nề” - Người đẹp bày tỏ quan điểm.

Kinh hãi nghe Phi Thanh Vân nói về ca phẫu thuật nửa tỷ: 'Tháo băng ra, tôi tưởng họ cắt đầu mình gắn vào cơ thể khác' - Ảnh 3
Dù bị nhiều người ném đá nhưng "Nữ hoàng dao kéo" vẫn trung thành với mốt thời trang phô da thịt - Ảnh: Internet
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