Phi Thanh Vân hóa thân thành 'bà già Noel' gợi cảm bên cạnh quý tử trong bộ ảnh mới

Hậu trường 21/12/2017 14:11

Để kỷ niệm Giáng sinh 2017, Phi Thanh Vân đã hóa thân thành "bà già Noel" sexy, gợi cảm bên cạnh con trai Tấn Đức trong bộ ảnh mới.

Cùng hòa nhịp với không khí Giáng sinh, Phi Thanh Vân đã cùng quý tử diện trang phục đỏ rực vui vẻ tạo dáng trong bộ ảnh mới.

Phi Thanh Vân hóa thân thành 'bà già Noel' gợi cảm bên cạnh quý tử trong bộ ảnh mới - Ảnh 1
Bé Tấn Đức - con trai Phi Thanh Vân và Bảo Duy, hớn hở hóa thành "ông già Noel" cùng mẹ chụp hình - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân hóa thân thành 'bà già Noel' gợi cảm bên cạnh quý tử trong bộ ảnh mới - Ảnh 2

Phi Thanh Vân hóa thân thành 'bà già Noel' gợi cảm bên cạnh quý tử trong bộ ảnh mới - Ảnh 3
Dù chưa đầy 2 tuổi nhưng Tấn Đức tỏ ra không hề e ngại trước ống kính, thậm chí còn rất tự tin tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân hóa thân thành 'bà già Noel' gợi cảm bên cạnh quý tử trong bộ ảnh mới - Ảnh 4
Phi Thanh Vân hạnh phúc khi chụp hình cùng quý tử - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân hóa thân thành 'bà già Noel' gợi cảm bên cạnh quý tử trong bộ ảnh mới - Ảnh 5
Bà mẹ một con diện chiếc váy cúp ngực quyến rũ, khoe vòng 1 "dao kéo" đầy đặn của mình - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân hóa thân thành 'bà già Noel' gợi cảm bên cạnh quý tử trong bộ ảnh mới - Ảnh 6
"Nữ hoàng dao kéo" cho biết năm nay cô rất vui vì đạt được nhiều thành công từ sự nghiệp cho đến tình cảm và đặc biệt có thêm danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân hóa thân thành 'bà già Noel' gợi cảm bên cạnh quý tử trong bộ ảnh mới - Ảnh 7
Nữ diễn viên Cô gái xấu xí vô cùng xinh đẹp khi hóa thân thành "bà già Noel" - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân hóa thân thành 'bà già Noel' gợi cảm bên cạnh quý tử trong bộ ảnh mới - Ảnh 8
Dù thời tiết TP.HCM đang trở lạnh nhưng người đẹp vẫn không quên diện trang phục hở hang để khoe thân hình đồng hồ cát quyến rũ - Ảnh: Internet

Từ vụ ly hôn ồn ào với chồng trẻ Bảo Duy cho đến việc đại "trung tu" nhan sắc để có số đo 3 vòng hoàn hảo hay bất ngờ dành được danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt, có thể nói, Phi Thanh Vân là một trong những cái tên nổi bật nhất trong năm 2017.

Bị Trấn Thành làm clip 'đá xéo', Phi Thanh Vân tự nhủ phải nhìn đời bằng bộ não sáng và đôi mắt vị tha

Bị Trấn Thành làm clip 'đá xéo', Phi Thanh Vân tự nhủ phải nhìn đời bằng bộ não sáng và đôi mắt vị tha

Đáp lại đoạn clip "đá xéo" của Trấn Thành, Phi Thanh Vân nói: "Tôi nhìn mọi thứ từ một bộ não sáng, đôi mắt bao quát và đầy vị tha".

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