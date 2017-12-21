Phi Thanh Vân hóa thân thành 'bà già Noel' gợi cảm bên cạnh quý tử trong bộ ảnh mới

Để kỷ niệm Giáng sinh 2017, Phi Thanh Vân đã hóa thân thành "bà già Noel" sexy, gợi cảm bên cạnh con trai Tấn Đức trong bộ ảnh mới.
Cùng hòa nhịp với không khí Giáng sinh, Phi Thanh Vân đã cùng quý tử diện trang phục đỏ rực vui vẻ tạo dáng trong bộ ảnh mới.
Từ vụ ly hôn ồn ào với chồng trẻ Bảo Duy cho đến việc đại "trung tu" nhan sắc để có số đo 3 vòng hoàn hảo hay bất ngờ dành được danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt, có thể nói, Phi Thanh Vân là một trong những cái tên nổi bật nhất trong năm 2017.