Phi Thanh Vân hóa thân thành 'bà già Noel' gợi cảm bên cạnh quý tử trong bộ ảnh mới

Để kỷ niệm Giáng sinh 2017, Phi Thanh Vân đã hóa thân thành "bà già Noel" sexy, gợi cảm bên cạnh con trai Tấn Đức trong bộ ảnh mới.

Cùng hòa nhịp với không khí Giáng sinh, Phi Thanh Vân đã cùng quý tử diện trang phục đỏ rực vui vẻ tạo dáng trong bộ ảnh mới.

Bé Tấn Đức - con trai Phi Thanh Vân và Bảo Duy, hớn hở hóa thành "ông già Noel" cùng mẹ chụp hình - Ảnh: Internet

Dù chưa đầy 2 tuổi nhưng Tấn Đức tỏ ra không hề e ngại trước ống kính, thậm chí còn rất tự tin tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân hạnh phúc khi chụp hình cùng quý tử - Ảnh: Internet

Bà mẹ một con diện chiếc váy cúp ngực quyến rũ, khoe vòng 1 "dao kéo" đầy đặn của mình - Ảnh: Internet

"Nữ hoàng dao kéo" cho biết năm nay cô rất vui vì đạt được nhiều thành công từ sự nghiệp cho đến tình cảm và đặc biệt có thêm danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên Cô gái xấu xí vô cùng xinh đẹp khi hóa thân thành "bà già Noel" - Ảnh: Internet

Dù thời tiết TP.HCM đang trở lạnh nhưng người đẹp vẫn không quên diện trang phục hở hang để khoe thân hình đồng hồ cát quyến rũ - Ảnh: Internet

Từ vụ ly hôn ồn ào với chồng trẻ Bảo Duy cho đến việc đại "trung tu" nhan sắc để có số đo 3 vòng hoàn hảo hay bất ngờ dành được danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt, có thể nói, Phi Thanh Vân là một trong những cái tên nổi bật nhất trong năm 2017.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-thanh-van-hoa-than-thanh-ba-gia-noel-goi-cam-ben-canh-quy-tu-trong-bo-anh-moi-263372.html