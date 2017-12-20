Bị Trấn Thành làm clip 'đá xéo', Phi Thanh Vân tự nhủ phải nhìn đời bằng bộ não sáng và đôi mắt vị tha

Hậu trường 20/12/2017 12:37

Đáp lại đoạn clip "đá xéo" của Trấn Thành, Phi Thanh Vân nói: "Tôi nhìn mọi thứ từ một bộ não sáng, đôi mắt bao quát và đầy vị tha".

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip danh hài Trấn Thành hóa thân thành Phi Thanh Vân để tái hiện lại phần thi ứng xử dài lê thê của cô trong cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017.

Khi đoạn clip được lan truyền rộng rãi, nhiều khán giả đã dành lời khen ngợi cho tài năng diễn suất và khả năng giả giọng giống đến 99% bản gốc của Trấn Thành. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít ý kiến nhận xét hành động này của nam danh hài là kém văn hóa cũng như không tôn trọng đồng nghiệp.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi về phản ứng sau khi xem đoạn clip Trấn Thành "đá xéo" mình, Phi Thanh Vân khẳng định không muốn đấu đá để làm ảnh hưởng tình đồng nghiệp.

"Tôi ở cái độ tuổi này và đã trải qua đủ thăng trầm, hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc sống rồi. Với tư cách bây giờ là một người doanh nhân nên tôi không thích sự đấu đá, sân si và bất kì điều gì đó để làm ảnh hưởng đến tình người, tình bạn, tình đồng nghiệp. Khi xảy ra sự việc như vậy, tôi có thể có rất nhiều động thái khác nhau. Nếu là người khác họ có thể giận dữ, thù hằn, không nhìn mặt nhau hay lên mạng xã hội viết những lời cay độc. Nhưng tất cả những điều đó tôi đều không làm" - Nữ diễn viên Cô gái xấu xí chia sẻ với Trí Thức Trẻ.

Phi Thanh Vân cũng cho biết, bản thân sẽ chọn giải pháp dĩ hòa vi quý và nhẹ nhàng bỏ qua tất cả để tìm bình yên cho bản thân.

"Nếu mình thấy đó là điều tệ hại, sự xúc phạm thì nó là như vậy còn nếu nhìn theo cách nhẹ nhàng, buông bỏ, tha thứ thì tâm mình sẽ rất tịnh. Tôi nhìn mọi thứ từ một bộ não sáng, đôi mắt bao quát và đầy vị tha. Bằng cả tình chị em, đồng nghiệp bấy lâu nay và mọi thứ sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng", "Người đẹp dao kéo" nói thêm.

Bị Trấn Thành làm clip 'đá xéo', Phi Thanh Vân tự nhủ phải nhìn đời bằng bộ não sáng và đôi mắt vị tha - Ảnh 1
Tân hoa hậu khẳng định buông bỏ, tha thứ sẽ giúp tâm mình được thanh tịnh và yên bình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tân Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 khẳng định, việc đấu đá lẫn nhau chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp và ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ trong xã hội.

Nói về cách giải quyết những vấn đề trên, Phi Thanh Vân chia sẻ: "Những việc như này, có thể giải quyết rất êm thắm, trọn vẹn đôi đường. Đó cũng là giải pháp hay nhất cho tất cả mọi người, cho báo chí không bị bận tâm quá nhiều, cho khán giả nhìn thấy thấu đáo hơn về nghệ sĩ và tình cảm đồng nghiệp của nghệ sĩ và cho cả tình cảm của tôi và Trấn Thành bao lâu nay".

Bị Trấn Thành làm clip 'đá xéo', Phi Thanh Vân tự nhủ phải nhìn đời bằng bộ não sáng và đôi mắt vị tha - Ảnh 2
Nữ diễn viên không muốn nói nhiều về đoạn clip của Trấn Thành để không làm ảnh hưởng đến tình chị em giữa cả hai - Ảnh: Internet

Về việc trang cá nhân bỗng nhiên "mất tích" sau khi đoạn clip của Trấn Thành được chia sẻ rộng rãi, Phi Thanh Vân cho biết mình không khóa hay ẩn tài khoản để trốn dư luận mà do bị hack. Hiện tại, người đẹp đang cố gắng lấy lại tài khoản Facebook của mình.

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