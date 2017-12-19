Nhìn loạt ảnh Phi Thanh Vân hóa thân thành ‘bà trẻ Noel’ mà nhức cả mắt

Trong không khí nhà nhà chuẩn bị đón giáng sinh, Phi Thanh Vân diện bộ đầm sexy hở nửa vòng 1 và tự nhận mình là “bà trẻ Noel” phiên bản 2017.

Dù còn 1 tuần nữa mới đến Noel nhưng khắp cộng đồng mạng đã tràn ngập không khí giáng sinh. Nhiều bạn trẻ nô nức đi sắp sửa quần áo, phụ kiện và tích cực chia sẻ ảnh lên Facebook để khoe cùng bạn bè. Bên cạnh đó, nhiều người nổi tiếng cũng rất háo hức mong đến ngày này để được tận hưởng những phút giây gia đình sum họp.

Mới đây, Phi Thanh Vân đăng tải loạt ảnh hóa thân thành “bà trẻ Noel” khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao vì quá sexy. Diện bộ váy màu đỏ gợi cảm, “Nữ hoàng dao kéo” để lộ vòng 1 căng tròn gây nhức mắt cho người xem. Nhiều người đùa vui, mùa lạnh đến rồi mà Phi Thanh Vân cứ chuộng mốt khoe da thịt thế này thì thật là không tốt cho sức khỏe.

Bị Trấn Thành nhái phần thi ứng xử hoa hậu, Phi Thanh Vân bức xúc dằn mặt? Phi Thanh Vân vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Nhiều khán giả cho rằng cô đang ám chỉ Trấn Thành sau clip nhái lại phần thi ứng xử của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhin-loat-anh-phi-thanh-van-hoa-than-thanh-ba-tre-noel-ma-nhuc-ca-mat-263092.html