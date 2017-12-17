Bị Trấn Thành nhái phần thi ứng xử hoa hậu, Phi Thanh Vân bức xúc dằn mặt?

Giải trí 17/12/2017 10:18

Phi Thanh Vân vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Nhiều khán giả cho rằng cô đang ám chỉ Trấn Thành sau clip nhái lại phần thi ứng xử của mình.

Mới đây, Trấn Thành khiến công chúng cười lăn khi hóa thân thành “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân với trang phục lộng lẫy, giọng nói điệu đà nhái lại phần thi ứng xử của cô tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017.

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Phi Thanh Vân giành vương miện tại cuộc thi nhan sắc được tổ chức tại Mỹ - Ảnh: Internet

Trong lúc dân tình đang rần rần chia sẻ đoạn clip trên khắp các trang mạng xã hội, Phi Thanh Vân bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý nói về cách hành xử đẹp, văn minh.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Cô gái xấu xí viết: “Sống đẹp là sống thấu hiểu mình và thấu hiểu mọi người. Đặt mình vào vị trí người khác để hành xử đẹp nhất, đúng đắn nhất. Đôi khi chịu thiệt thòi về mình nhưng trong tâm lại cảm thấy hạnh phúc và bình an. Biết sẻ chia, biết dung hòa, biết tha thứ. Tâm ở trí não, đức ở tim, tầm nhìn từ nhận thức và hãy đánh thức giá trị cốt lõi trong con người khi chưa quá muộn”.

Mặc dù không chỉ đích danh ai, song nhiều khán giả cho rằng Phi Thanh Vân đang ám chỉ đến danh hài Trấn Thành.

Bị Trấn Thành nhái phần thi ứng xử hoa hậu, Phi Thanh Vân bức xúc dằn mặt? - Ảnh 2
"Nữ hoàng dao kéo" đăng dòng trạng thái đầy ẩn ý nói về cách ứng xử đẹp và đúng đắn trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Bị Trấn Thành nhái phần thi ứng xử hoa hậu, Phi Thanh Vân bức xúc dằn mặt? - Ảnh 3
Trấn Thành nhận không ít "gạch đá" từ dư luận vì clip nhái Phi Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Clip Trấn Thành nhái phần thi ứng xử của Phi Thanh Vân tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017 gây bão mạng xã hội. 

 

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Dù vừa đoạt vương miện Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt tại Mỹ, song Phi Thanh Vân vẫn không thể từ bỏ sở thích khoe da thịt trên mạng xã hội.

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