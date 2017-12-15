Đã trở thành Hoa hậu, Phi Thanh Vân vẫn mặc áo xẻ tới rốn và dùng tay che ngực thế này

Dù vừa đoạt vương miện Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt tại Mỹ, song Phi Thanh Vân vẫn không thể từ bỏ sở thích khoe da thịt trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, Phi Thanh Vân gây chú ý khi âm thầm tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân thế giới người Việt tại Mỹ và bất ngờ đăng quang. Khi vương miện được đội lên đầu người đẹp từng 15 lần phẫu thuật thẩm mỹ, hàng loạt các cuộc tranh cãi đã nổ ra trên mạng xã hội. Khán giả lẫn nhiều người nổi tiếng đều không thể tin nổi trước quyết định khó hiểu của ban giám khảo cuộc thi này. Không chỉ nhan sắc bị chê là chưa xứng tầm với ngô vị, Phi Thanh vân còn bị bóc mẽ ở phần ứng xử lòng vòng thiếu logic.

Dù vậy, dường như “Nữ hoàng dao kéo” rất tự hào với tài năng và nhan sắc của mình. Mới đây, cô diện áo hai dây xẻ sâu để lộ gần như toàn bộ vòng một trước ống kính. Dù phải lấy tay che ngực để tránh lộ điểm nhạy cảm nhưng Phi Thanh Vân vẫn tự tin chia sẻ triết lý về vẻ đẹp nhân cách.

"Chân - thiện - mỹ. Cái đẹp của vóc dáng hình hài phải gắn liền song song với cái đẹp của đức hạnh, tư cách, nết na. Loài người có luôn xu hướng vươn tới cái đẹp toàn diện. Nếu chúng ta chân thật tận cõi lòng, hướng đến chân lý, tìm về nẻo thiện và làm tất cả mọi điều lành thì sẽ đạt được hoài mỹ của cuộc sống. Nếu một người sinh ra đời, đạt được tiêu chí của chân-thiện-mỹ thì người đó đạt được toàn hảo của cuộc sống. Đó là chân lý hiện sinh mà mỗi người có thể trải nghiệm ngay trong đời sống hiện tại này. Chân lý ấy là cái chung mà mỗi chúng ta đều có thể vươn tới, vì chân-thiện-mỹ không chỉ dành riêng cho bất cứ một ai. Bởi lẽ, chân thật cõi lòng, hướng đến đời sống thiện lành và đạt được thẫm mỹ thì cuộc sống sẽ đạt được chân lý hiện sinh. Đó chính là lẽ sống mà tất cả chúng ta thường chúc nhau đạt đến Chân-Thiện-Mỹ trong quan hệ giao tiếp hàng ngày", Phi Thanh Vân viết.

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