Chồng cũ Bảo Duy chỉ trích clip nhái của Trấn Thành, Phi Thanh Vân chưa kịp mừng đã phải thất vọng khi biết được sự thật

Dù không nêu thẳng tên nhưng dòng trạng thái bức xúc mới đây của Bảo Duy – chồng cũ Phi Thanh Vân khiến công chúng cho rằng anh đang ám chỉ đến Trấn Thành.

Những ngày qua, dư luận đang xôn xao khi Trấn Thành tái hiện một cách hài hước phần thi ứng xử của Phi Thanh Vân tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt 2017. Trong đoạn clip được chia sẻ, nam MC diện trang phục lộng lẫy, nhái giọng nói điệu đà của nàng hậu khiến dân mạng không thể nhịn cười.

Giữa làn sóng dư luận, “Nữ hoàng dao kéo” Phi Thanh Vân đăng dòng trạng thái bóng gió vì Trấn Thành đùa quá lố thì chồng cũ Bảo Duy cũng có những chia sẻ đầy ẩn ý.

Trên trang Facebook cá nhân, Bảo Duy viết: “Một vài thành phần nghệ sĩ hạng A, chả hiểu nghĩ thế nào mà dìm hàng đồng nghiệp, quay clip làm những trò lố lăng để câu view! Đã là nghệ sỹ hạng A thì khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ, hài thì cũng phải có tính nhân văn và sạch sẽ chứ! Trước thì rất quý bạn ý nhưng giờ xét về nhân văn học thì khinh rồi”.

Dù chồng cũ Phi Thanh Vân không nhắc đích danh Trấn Thành, nhưng theo những gì Bảo Duy viết về một sao hạng A, quay clip hài quá lố để câu view, gây cười, công chúng cho rằng anh đang bức xúc thay cho vợ cũ.

Bị Trấn Thành nhái phần thi ứng xử hoa hậu, Phi Thanh Vân bức xúc dằn mặt? Phi Thanh Vân vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Nhiều khán giả cho rằng cô đang ám chỉ Trấn Thành sau clip nhái lại phần thi ứng xử của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-bao-duy-chi-trich-clip-nhai-cua-tran-thanh-phi-thanh-van-chua-kip-mung-da-phai-that-vong-khi-biet-duoc-su-that-262885.html