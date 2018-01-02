Nóng: Công ty của Phi Thanh Vân sản xuất mỹ phẩm trái phép, không hợp tác với thanh tra y tế

Hậu trường 02/01/2018 12:06

Phát hiện sai phạm, Thanh tra Sở Y tế TP. HCM đã mời đại diện Công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân lên làm việc vào ngày 29/12/2017. Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra đến trụ sở công ty kiểm kê hàng hóa xử lý thì công ty khóa cửa và không hợp tác.

Ngày 14/11/2017, Cục Quản lý dược và Sở Y tế TP nhận được công văn báo cáo của Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. HCM về việc phát hiện có sự khác biệt thành phần paraben và 2-phenoxyethanol trên thông tin sản phẩm, hồ sơ công bố và phiếu kiểm nghiệm của một số mỹ phẩm do Công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân sản xuất.

Trước đó, cơ quan chức năng đã lấy 3 mẫu mỹ phẩm của công ty này đem đi kiểm tra gồm: Sữa rửa mặt trắng da se khít lỗ chân lông ngừa mụn, Kem nhau thai cừu cao cấp, Sữa tắm trắng da toàn thân cao cấp. Những sản phẩm này đều không có số lô và hạn sử dụng đến tháng 12/2020.

Nóng: Công ty của Phi Thanh Vân sản xuất mỹ phẩm trái phép, không hợp tác với thanh tra y tế - Ảnh 1
Công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân đặt trụ sở tại địa chỉ 588 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM - Ảnh: Thanh Niên

Phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và tiếp nhận 10 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của công ty này sản xuất tại 2 địa chỉ là số 6, đường 7, cư xá Đài Rada, phường 13, quận 6 và số 2/8 Ngô Y Linh, phường An Lạc, quận Bình Tân. Tuy nhiên, theo xác minh thì cả hai cơ sở này không có giá trị pháp lý và không có dấu hiệu hoạt động từ năm 2017.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phi Thanh Vân được thành lập vào năm 2013, địa chỉ đăng ký ban đầu là số 2/8 Ngô Y Linh, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Năm 2016, công ty đổi tên thành Công ty cổ phần mỹ phẩm Phi Thanh Vân, trụ sở 360 Trần Văn Kiểu, phường 11, quận 6, nơi sản xuất là E17/57B Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Đến năm 2017, công ty đổi trụ sở qua 588 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nhưng địa chỉ sản xuất vẫn không đổi.

Tuy nhiên, Thanh tra y tế cho biết địa chỉ sản xuất tại E17/57B Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh vẫn chưa được cấp phép sản xuất mỹ phẩm.

Nóng: Công ty của Phi Thanh Vân sản xuất mỹ phẩm trái phép, không hợp tác với thanh tra y tế - Ảnh 2
Công ty của Phi Thanh Vân đưa ra thị trường rất nhiều sản phẩm dưỡng da cho phụ nữ - Ảnh: Internet

Do đó, 10 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm công ty này công bố trước đó đã không còn hiệu lực và tất cả các sản phẩm mỹ phẩm nhãn hiệu Phi Thanh Vân sản xuất tại TP. Hồ Chí Minh được đưa trên thị trường đến thời điểm hiện tại đều không có phiếu công bố mỹ phẩm do công ty chuyển địa điểm sản xuất.

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