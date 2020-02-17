Đăng ảnh Valentine che mặt người yêu, bạn trai tin đồn của H’Hen Niê bị dân mạng trêu: ‘Che làm gì nữa anh, ai cũng biết mà’

Sau nhiều đồn đoán, người hâm mộ mong Hoa hậu H’Hen Niê và bạn trai tin đồn sẽ sớm công khai chuyện tình cảm.

Trong dịp Lễ Tình nhân vừa qua, Tuấn Khôi – bạn trai tin đồn của Hoa hậu H’Hen Niê tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bên một cô gái được che kín mặt. Trên trang cá nhân, Tuấn Khôi chia sẻ dòng trạng thái hài hước: “Ông già yêu râu xanh chơi Va Lung Tung cùng bé 13 tuổi”.

Bài đăng của bạn trai tin đồn H'Hen Niê - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, cô gái bí ẩn trong bức ảnh của Tuấn Khôi buộc tóc đuôi sam nhí nhảnh và diện áo thun màu vàng. Ngay lập tức, người hâm mộ đã nhận ra “bé 13 tuổi” trong ảnh chính là H’Hen Niê. Trước đó vài tháng, nàng hậu cũng từng đăng tải những bức ảnh với kiểu tóc và trang phục tương tự lên trang Instagram cá nhân.

Hình ảnh trước đó vài tháng của nàng hậu - Ảnh: IG

Theo đó, Tuấn Khôi đã chia sẻ lại tấm ảnh cũ chụp cùng H’Hen Niê để kỷ niệm ngày Valentine.

Dưới bài đăng của bạn trai tin đồn H’Hen Niê, cư dân mạng khuyên Tuấn Khôi đừng che mặt người yêu nữa vì “ai cũng biết mà”. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn để lại những bình luận chúc cặp đôi luôn hạnh phúc.

Cặp đôi từng bị dân mạng soi ra chi tiết đang hẹn hò - Ảnh: FB

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Tuấn Khôi chia sẻ ảnh chụp cùng H’ Hen Niê. Cặp đôi cũng liên tục bị bắt gặp check in cùng một địa điểm dù không hề công khai chuyện tình cảm. Chính vì vậy, người hâm mộ vô cùng mong chờ H’Hen Niê chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ với bạn trai.

Hoa hậu H'Hen Niê gây choáng với vòng 3 'siêu khủng' chạm mốc 100cm Tích cực tập luyện để lấy lại vóc dáng cân đối sau kỳ nghỉ Tết dài, Hoa hậu H'Hen Niê nhận được nhiều lời ngợi khen khi khoe vòng 3 'khủng'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-anh-valentine-che-mat-nguoi-yeu-ban-trai-tin-don-cua-hhen-nie-bi-dan-mang-treu-che-lam-gi-nua-anh-ai-cung-biet-ma-351166.html