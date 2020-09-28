Đăng ảnh Đàm Thu Trang mải chăm con gái, Cường Đô la để lộ mặt mộc của vợ qua camera thường

Khoảnh khắc mới nhất của Đàm Thu Trang và con gái Suchin được Cường Đô la chia sẻ trên trang Facebook cá nhân đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
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Từ khi còn trong bụng mẹ, ái nữ nhà Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Trên mạng xã hội, vợ chồng doanh nhân phố núi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của Suchin đến người hâm mộ. Dù giấu kín mặt công chúa nhỏ nhưng qua những hình ảnh đăng tải, con gái Đàm Thu Trang được nhận xét ngày càng bụ bẫm, đáng yêu.
Mới đây, Cường Đô la tiếp tục chia sẻ hình ảnh mẹ bỉm sữa Đàm Thu Trang chăm con gái lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: "Dáng ngủ yêu thích của Chin". Không chỉ khiến người hâm mộ thích thú vì dáng ngủ đáng yêu của Suchin, nhan sắc của bà xã Cường Đô la cũng gây chú ý không kém.
Ở nhà chăm con, Đàm Thu Trang búi tóc gọn gàng và mặc đồ bộ khá giản dị, khác hẳn với hình ảnh sang chảnh thường ngày. Nữ người mẫu để mặt mộc và có phần nhợt nhạt hơn khi thiếu đi lớp son phấn. Tuy nhiên, mẹ bỉm sữa vẫn ghi điểm với làn da ít khuyết điểm, ngũ quan thanh tú.
Sau hơn 1 năm kết hôn, Đàm Thu Trang và Cường Đô la ngày càng hạnh phúc viên mãn khi có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ Suchin. Để toàn tâm chăm lo cho gia đình, doanh nhân phố núi còn rời khỏi hội chơi siêu xe đã gắn bó suốt 10 năm qua.