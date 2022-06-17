Đan Trường mong muốn khơi dậy lòng trắc ẩn cho con trai, vui vì Mathis Thiên Từ dù còn nhỏ nhưng đã chung tay giúp đỡ người nghèo

Mới đây nhất, ngay khi trở về nước, Đan Trường cùng doanh nhân Thủy Tiên và con trai Mathis Thiên Từ đã có chuyến từ thiện ở nhiều địa điểm như Làng trẻ em SOS Gò Vấp, Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Nhà nuôi trẻ mồ côi Diệu Giác (quận 2) và Cơ sở bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ mồ côi Long Hoa (quận 7).

Ngoài được biết đến là một ca sĩ nổi tiếng, sở hữu lượng khán giả hùng hậu, Đan Trường còn được yêu mến khi tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Trong hành trình làm nghề của mình, anh không chỉ "chiêu đãi" fan bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng mà ghi điểm khi có những chuyến thăm, trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn.

Đan Trường bộc bạch: “Trường cảm thấy chuyến đi này thật đặc biệt. Là một nghệ sĩ, trải qua hàng ngàn chuyến bay song đối Trường thì cảm xúc lần này khó tả lắm.

Chia sẻ về lần trở về nước này, Đan Trường cho biết, trong anh có nhiều cảm xúc rất lạ. Bản thân nam ca sĩ hạnh phúc khi có Thủy Tiên và Mathis Thiên Từ đồng hành, tiếp thêm năng lượng để anh cố gắng hoàn thành tốt các dự án, show diễn trong thời gian sắp tới.

Đan Trường tâm sự, anh cùng vợ cũ và bé Thiên Từ sẽ có những hoạt động thiện nguyện, tham quan một số địa điểm nổi tiếng trong nước. Dù bận rộn với các dự án nghệ thuật song Đan Trường vẫn dành thời gian để có những hành trình ý nghĩa, được gặp gỡ và trao những phần quà đến với hoàn cảnh khó khăn. Được biết vì đây là chương trình của con trai Mathis Thiên Từ nên nam ca sĩ cùng doanh nhân Thủy Tiên dành thời gian đồng hành cùng bé.

Cả ba xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, hào hứng cho hành trình lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Nhân dịp này, bé Mathis Thiên Từ ra mắt quyển sách song ngữ đầu tiên. Thủy Tiên - vợ cũ Đan Trường chia sẻ: "Tôi cảm thấy hạnh phúc khi Thiên Từ ngày càng khôn lớn và có những đóng góp cho xã hội. Đối với tôi bên cạnh việc học tập văn hóa thì cho con trải nghiệm những hoạt động cộng đồng cũng là điều cần thiết. Hy vọng sau này khi lớn lên, Thiên Từ sẽ hiểu được những mong mỏi đó và có nhiều dự án ý nghĩa hơn".

Đan Trường chia sẻ: "Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng sẽ là nguồn động lực rất lớn đối với các em nhỏ. Tôi tin rằng các bé sẽ cảm nhận được sự yêu thương, trân trọng trong từng món quà nhỏ và nỗ lực hơn trong cuộc sống".

Đan Trường còn chia sẻ thêm chuyến đi từ thiện lần này có ý nghĩa đặc biệt vì sự góp mặt của con trai Mathis Thiên Từ và doanh nhân Thủy Tiên. Cả ba xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, hào hứng cho hành trình lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Nam ca sĩ bộc bạch: "Bên cạnh việc học tập văn hóa, tôi cũng muốn con trai có thêm nhiều trải nghiệm trong hành trình về Việt Nam lần này. Và làm từ thiện sẽ là một trải nghiệm độc đáo, giúp bé khơi dậy lòng trắc ẩn ngay từ khi còn bé".

Nam ca sĩ chia sẻ bản thân anh rất vui khi Mathis Thiên Từ dù còn nhỏ nhưng đã chung tay cùng anh giúp đỡ người nghèo - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, nam ca sĩ nói thêm bản thân anh rất vui khi Mathis Thiên Từ dù còn nhỏ nhưng đã chung tay cùng anh giúp đỡ người nghèo. Chứng kiến cậu bé cầm những món quà trao cho các bạn nhỏ kém may mắn, anh thấy tự hào về hành trình trưởng thành của con.

"Hi vọng rằng sau này khi Mathis khôn lớn, con sẽ tiếp tục những công việc ý nghĩa này. Trong tương lai gần, tôi và Thủy Tiên cũng sẽ cố gắng có thêm những chuyến từ thiện cùng con", anh bộc bạch.

Trước đó, Đan Trường đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng rau cho người dân trong mùa dịch, phát quà cho người vô gia cư trên đường phố… Đối với anh, đây là hành trình cần được thực hiện bền vững chứ không phải ngày một ngày hai. “Bản thân Trường cũng đang nỗ lực làm tốt nhất có thể công việc từ thiện. Trường thấy mình may mắn khi được khán giả yêu thương, ủng hộ quá nhiều và cũng chính vì điều đó nên Trường càng thêm ý thức về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng”, anh nhấn mạnh.





Trước đó, Đan Trường đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng rau cho người dân trong mùa dịch, phát quà cho người vô gia cư trên đường phố - Ảnh: Internet

Ngoài chuyến công tác từ thiện, Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên sẽ nỗ lực cho con trai thăm quê, trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Về phần mình, nam ca sĩ vừa tham gia biểu diễn ở Cần Thơ, Bến Tre, TP HCM, Thái Nguyên… Giọng ca "Mưa trên cuộc tình” cùng với ca sĩ Trung Quang có gần 30 đêm diễn trong tháng 6 ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Đây có thể xem là sự trở lại mạnh mẽ của Đan Trường sau thời gian nghỉ ngơi vì dịch bệnh.