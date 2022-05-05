Dù đã ly hôn nhưng Đan Trường và vợ cũ cùng làm một hành động ý nghĩa cho con trai khiến dân tình nể phục

Sau khi kết hôn, Đan Trường và Thủy Tiên luôn được người hâm mộ quan tâm, dù có lời ra tiếng vào về độ xứng đôi nhưng cả đã có nhiều năm hạnh phúc. Năm 2021, thông tin "đường ai nấy đi" của vợ chồng Đan Trường khiến dư luận nuối tiếc. Tuy nhiên, khác với những cặp đôi khác, sau khi ly hôn, Đan Trường và vợ cũ thường xuyên cùng đưa con đi du lịch hay chụp ảnh cùng con khiến ai nấy đều ngưỡng mộ về cách cư xử văn minh của cả hai.

Đan Trường và vợ cũ vẫn hay xuất hiện cùng nhau. Ảnh: FB Bé Mathis

Mới đây, fanpage con trai Đan Trường là Mathis Thiên Từ đã cập nhật hình ảnh gia đình kèm dòng trạng thái: "Một tấm ảnh đẹp dành tặng cho cô chú". Cả Đan Trường và vợ cũ Thuỷ Tiên đều nở nụ cười vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên cạnh con trai.