Dù đã ly hôn nhưng Đan Trường và vợ cũ cùng làm một hành động ý nghĩa cho con trai khiến dân tình nể phục

Hành động của Đan Trường và Thủy Tiên nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng, nhiều người cứ ngỡ họ chưa ly hôn.
- Đan Trường hé lộ dự án đặc biệt chứa 'cả thanh xuân', tuyên bố: 'Nhìn thấy sự đón nhận nồng nhiệt của mọi người, đó là niềm hạnh phúc không thể tả'
- Đan Trường hạnh phúc bên vợ cũ và con trai, khẳng định sẽ "không đi thêm bước nữa"
Sau khi kết hôn, Đan Trường và Thủy Tiên luôn được người hâm mộ quan tâm, dù có lời ra tiếng vào về độ xứng đôi nhưng cả đã có nhiều năm hạnh phúc. Năm 2021, thông tin "đường ai nấy đi" của vợ chồng Đan Trường khiến dư luận nuối tiếc. Tuy nhiên, khác với những cặp đôi khác, sau khi ly hôn, Đan Trường và vợ cũ thường xuyên cùng đưa con đi du lịch hay chụp ảnh cùng con khiến ai nấy đều ngưỡng mộ về cách cư xử văn minh của cả hai.
Mới đây, fanpage con trai Đan Trường là Mathis Thiên Từ đã cập nhật hình ảnh gia đình kèm dòng trạng thái: "Một tấm ảnh đẹp dành tặng cho cô chú". Cả Đan Trường và vợ cũ Thuỷ Tiên đều nở nụ cười vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên cạnh con trai.
Dù đã ly hôn nhưng Đan Trường và Thuỷ Tiên vẫn cho thấy mối quan hệ vô cùng tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc con trai. Đây cũng là hình ảnh tiêu biểu để các cặp đôi khác cùng học hỏi sau khi ly hôn, để con cái có được cuộc sống hạnh phúc, đủ cha đủ mẹ.
Được biết, Đan Trường kết hôn năm 2013. Năm 2017, vợ chồng anh đón con trai đầu lòng. Nam ca sĩ đi lại giữa Mỹ và quê nhà để tiện hoạt động âm nhạc. Đến giữa tháng 7/2021, cặp đôi chính thức xác nhận ly hôn. Bé Mathis sống cùng mẹ.