Đan Trường hé lộ dự án đặc biệt chứa 'cả thanh xuân', tuyên bố: 'Nhìn thấy sự đón nhận nồng nhiệt của mọi người, đó là niềm hạnh phúc không thể tả'

Hậu trường 14/04/2022 20:43

Đan Trường vừa ra mắt một sản phẩm âm nhạc đặc biệt gắn liền với hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Hoạt động nghệ thuật đã lâu, ca sĩ Đan Trường hiện vẫn là cái tên đình đám, có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong showbiz Việt. Mới đây, nam ca sĩ đã thực hiện một dự án vô cùng độc đáo đó là ra mắt USB 32GB là tập hợp 220 bài hát của anh như một món quà dành tặng fan hâm mộ.

dan truong 1
Ca sĩ Đan Trường - Ảnh: Internet

Chiếc USB này có hơn 220 audio, video được Đan Trường và ê-kíp chọn lọc, đó là những bài hát đã quen thuộc với nam ca sĩ suốt nhiều năm qua và được người nghe yêu mến, yêu cầu trong các chương trình của anh. Do đó, nam ca sĩ ưu ái gọi chiếc USB thế hệ mới này là "cả thanh xuân của Đan Trường". Theo ê-kíp, kể từ lúc công bố sản phẩm USB của Đan Trường đã có hơn 1.000 chiếc được khán giả và các "fan cứng" đặt hàng.

Được biết, trước đó, vào năm 2019, Đan Trường đã ra mắt 1.500 USB và được bán cháy hàng sau 2 ngày. Khi ấy, không ít khán giả đã cảm thấy tiếc nuối khi đã lỡ cơ hội sở hữu sản phẩm đặc biệt này. Hiểu được yêu cầu trên, Đan Trường và ê-kíp tiếp tục thực hiện một dự án tương tự nhưng với chất lượng âm thanh tốt và bổ sung thêm nhiều ca khúc mới hơn.

dan truong 2
Sản phẩm mới của Đan Trường - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, về việc ra mắt USB, Đan Trường cho biết: "Trường không dám nhận mình là người tiên phong cho cách thức này. Song khi nhìn thấy sự đón nhận nồng nhiệt của mọi người, đó là niềm hạnh phúc không thể tả".

Hiện, nam ca sĩ khá bận rộn với lịch trình tại Mỹ cũng như giới thiệu chiếc USB này đến công chúng. Theo kế hoạch, anh sẽ có mặt ở Việt Nam vào cuối tháng 5 tới để tham gia các chương trình biểu diễn cũng như ra mắt dự án mới.

 

Từ khóa:   nam ca sĩ Đan Trường usb âm nhạc lịch trình mới của Đàn Trường

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 58 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 58 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?