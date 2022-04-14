Đan Trường hé lộ dự án đặc biệt chứa 'cả thanh xuân', tuyên bố: 'Nhìn thấy sự đón nhận nồng nhiệt của mọi người, đó là niềm hạnh phúc không thể tả'

Đan Trường vừa ra mắt một sản phẩm âm nhạc đặc biệt gắn liền với hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Hoạt động nghệ thuật đã lâu, ca sĩ Đan Trường hiện vẫn là cái tên đình đám, có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong showbiz Việt. Mới đây, nam ca sĩ đã thực hiện một dự án vô cùng độc đáo đó là ra mắt USB 32GB là tập hợp 220 bài hát của anh như một món quà dành tặng fan hâm mộ.

Ca sĩ Đan Trường - Ảnh: Internet

Chiếc USB này có hơn 220 audio, video được Đan Trường và ê-kíp chọn lọc, đó là những bài hát đã quen thuộc với nam ca sĩ suốt nhiều năm qua và được người nghe yêu mến, yêu cầu trong các chương trình của anh. Do đó, nam ca sĩ ưu ái gọi chiếc USB thế hệ mới này là "cả thanh xuân của Đan Trường". Theo ê-kíp, kể từ lúc công bố sản phẩm USB của Đan Trường đã có hơn 1.000 chiếc được khán giả và các "fan cứng" đặt hàng.

Được biết, trước đó, vào năm 2019, Đan Trường đã ra mắt 1.500 USB và được bán cháy hàng sau 2 ngày. Khi ấy, không ít khán giả đã cảm thấy tiếc nuối khi đã lỡ cơ hội sở hữu sản phẩm đặc biệt này. Hiểu được yêu cầu trên, Đan Trường và ê-kíp tiếp tục thực hiện một dự án tương tự nhưng với chất lượng âm thanh tốt và bổ sung thêm nhiều ca khúc mới hơn.

Sản phẩm mới của Đan Trường - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, về việc ra mắt USB, Đan Trường cho biết: "Trường không dám nhận mình là người tiên phong cho cách thức này. Song khi nhìn thấy sự đón nhận nồng nhiệt của mọi người, đó là niềm hạnh phúc không thể tả".

Hiện, nam ca sĩ khá bận rộn với lịch trình tại Mỹ cũng như giới thiệu chiếc USB này đến công chúng. Theo kế hoạch, anh sẽ có mặt ở Việt Nam vào cuối tháng 5 tới để tham gia các chương trình biểu diễn cũng như ra mắt dự án mới.

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