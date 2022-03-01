Đan Trường hạnh phúc bên vợ cũ và con trai, khẳng định sẽ "không đi thêm bước nữa"

Để mừng sinh nhật quý tử, Đan Trường đã tụ họp cùng với vợ cũ. Cả gia đình cùng nhau mặc đồ tông xuyệt tông, vui vẻ rạng rỡ bên nhau, không những vậy, nam ca sĩ cũng làm rõ chuyện sẽ "tái hôn".

Vào tháng 7 vừa qua, Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên khiến công chúng ngỡ ngàng khi công bố ly hôn sau 8 năm chung sống. Thời điểm ly hôn, cặp đôi không đấu tố ồn ào qua lại mà thay vào đó là khẳng định sẽ giữ mối quan hệ tốt để cùng chăm sóc con trai. Giữ đúng lời hứa của mình, hậu ly hôn, cặp đôi thường xuyên xuất hiện vui vẻ bên cạnh nhau trong mỗi dịp đặc biệt của con trai. Mới đây, nhân dịp sinh nhật Mathis Thiên Từ, Đan Trường xuất hiện bên vợ cũ doanh nhân để thổi nến mừng sinh nhật con trai cưng. Không chỉ rạng rỡ, hạnh phúc bên nhau như chưa từng có cuộc chia tay, cả gia đình Đan Trường còn diện đồ tông xuyệt tông màu đen với nhau. Dù đã không còn là vợ chồng nhưng cả hai vẫn rất tình cảm, thân thiết và vui vẻ bên quý tử.

Trong video đăng tải, Đan Trường nhắn nhủ bé Thiên Từ: "Ba không có lời hay ý đẹp nào dành cho con, từ xưa đến giờ ba luôn đè nén cảm xúc của mình, vui buồn gì ba cũng chỉ để trong lòng". Bên cạnh đó nhân dịp đặc biệt này, Đan Trường cũng lên tiếng về những tin đồn sẽ tái hôn trong thời gian tới. Theo đó, Đan Trường cho biết sẽ không tìm kiếm hạnh phúc khác mà dành thời gian cho Thiên Từ: "Ba không quan tâm người ta nghĩ ba thương con nhiều hay ít, và ba cũng không cần tìm kiếm một nửa hạnh phúc nào khác như mọi người thường hỏi. Con chính là cả hạnh phúc còn lại của cuộc đời ba. Mãi Yêu con của ba - Thiên Từ".

Cách ứng xử văn minh của Đan Trường và Thuỷ Tiên nhận được nhiều người khen ngợi, có thể thấy, dù đã ly dị nhưng cặp đôi vẫn thoải mái xuất hiện bên nhau, thường xuyên cùng nhau đưa con trai đi du lịch. Trước đó, trong một lần chia sẻ, vợ cũ Đan Trường cho biết con trai Thiên Từ vẫn chưa biết chuyện ba mẹ chia tay. Nữ doanh nhân khẳng định con trai vẫn nhận được đầy đủ tình thương và sự quan tâm của cả ba và mẹ. Đây cũng chính là lý do khiến cô cảm thấy chưa cần thiết để nói với con chuyện ba mẹ đã ly hôn.

Thủy Tiên tiết lộ con trai vẫn chưa biết bố mẹ ly hôn, không cần tiền chu cấp nuôi con từ Đan Trường Sau khi ly hôn, Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cô cho biết con trai đến nay vẫn chưa biết chuyện bố mẹ ly hôn và cũng không quá áp đặt chuyện chu cấp từ chồng cũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-truong-hanh-phuc-ben-vo-cu-va-con-trai-khang-dinh-se-khong-di-them-buoc-nua-452877.html